Parioli, mamma e figlio autistico insultati in un supermercato

Follia a Roma, nel quartiere Parioli, dove una madre e suo figlio autistico di 8 anni sono stati offesi all’interno di un supermercato.

Bambino autistico e sua mamma insultati

Non vorremmo mai parlarne di questi episodi ,ma è ciò che è successo a Vanessa Bozzacchi, madre di Leone, bambino di 8 anni. Il piccolo soffre del disturbo dello spettro autistico ed è classificato come grave. Il piccolo non parla e il modo che ha per esprimersi è la sua iperattività, che spesso hanno messa in difficoltà anche la stessa Bozzacchi, come più volte racconta su Instagram.

Proprio sui social, la giovane mamma ha voluto raccontare un brutto episodio avvenuto nel quartiere Parioli di Roma.

“Io e mio figlio eravamo in fila in macelleria. Con noi c’erano altri due clienti, una donna sui 70 anni e un uomo sui 50, credo siano stati madre e figlio. Leone era in una giornata agitata più del solito, correva avanti e indietro e io cercavo di calmarlo. A un certo punto credo che lui abbia urtato la signora per sbaglio e lì è successo l’incredibile”.

«Ho sentito delle urla – continua Vanessa -. La signora stava sgridando mio figlio, si è rivolta verso di lui urlando: Basta, sei troppo agitato! Sei un maleducato. A quel punto io mi sono avvicinata spiegandole: Mi scusi, non è un bimbo agitato, è autistico, scarica così la tensione a volte. Pensavo sarebbe bastato questo per calmare gli animi, invece l’uomo che era con lei mi ha inveito contro dicendomi: E chissenefrega! Lei è solo una maleducata che se ne approfitta della situazione“