Covid, la Regione Lazio verso l’obbligo di mascherine anche all’aperto

La Regione Lazio sta valutando un’ordinanza per imporre l’obbligo delle mascherine anche all’aperto.

Il Lazio verso l’obbligo della mascherina all’aperto dal 23 dicembre

Stando a quanto si apprende, il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, potrebbe firmare un’ordinanza già da domani, o comunque nei prossimi giorni, per imporre l’obbligo delle mascherine all’aperto dal 23 dicembre.

Una misura di prevenzione in vista delle imminenti festività natalizie: il Lazio è ancora in zona bianca ma rischia di passare in gialla per la fine dell’anno.

L’obbligo cercherebbe di contenere i contagi, che stanno salendo in tutta Italia a causa della variante Omicron.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio