Choc a Tor Sapienza: durante il pomeriggio di ieri, 18 dicembre 2021, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo con piedi e mani legati all’interno di un’intercapedine nel complesso delle case popolari in via Giorgio Morandi.

Choc a Tor Sapienza, ritrovato cadavere con mani e piedi legati all’interno di un’intercapedine

Si tratta di un operaio egiziano di 48 anni, la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 12 dicembre. Sul posto, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. In seguito al recupero del corpo senza vita, la macabra scoperta: l’uomo aveva mani e piedi legati. Immediata l’identificazione della vittima da parte dei familiari.

Stando a quanto riportato, l’uomo non aveva precedenti penali e viveva in un alloggio occupato abusivamente, vicino al luogo del ritrovamento. Al momento, la salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e i Carabinieri della Compagnia di Montesacro indagano per omicidio.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulle indagini.

Foto di repertorio