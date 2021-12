E’ stata collaudata ed è già operativa la nuova risonanza magnetica presso la UOC Radiologia del PO F. Spaziani di Frosinone.

Nell’ambito di un diffuso piano di rinnovamento tecnologico da parte della Asl, la nuova risonanza magnetica è un’apparecchiatura di alta fascia che permetterà di eseguire esami ultra specialistici e di introdurre nuove tecniche nello studio del cuore, tumore della proposta entero-RM, studi vascolari avanzati, una neuroimmagine avanzata, e rispondere all’esigenze dell’ospedale del Capoluogo.

“Da adesso – spiega il Dr Filippo Costanzo, Dirigente Medico di I livello della UOC Radiologia – grazie alla nuova risonanza magnetica, siamo in grado di eseguire presso l’ospedale di Frosinone la RM Cuore, RM Prostata e RM neuro imaging avanzato che ci fa fare un enorme salto di qualità. La TC di ultima generazione da 256 slices, ci garantisce un’assoluta e maggiore competitività perché va a completare l’alta diagnostica vascolare in grado di associare immagini spettrali e perfusionali”.

Purtroppo le richieste di esami interni all’ospedale sono numerosissime e anche la lista di attesa per le risonanze in tutta la provincia per questo l’Asl ha assunto nuovi radiologi, invitato i prescrittori a prescrivere le risonanze quando effettivamente necessarie e l’impegno del primario Filippo Costanzo e tutta la squadra è di implementare di molto questa offerta alla cittadinanza.

Sarà possibile prenotare le RM utilizzando i consueti canali (alcuni fruibili direttamente da casa):

Telefonando al numero verde regionale – call center Recup al numero 06-9939 dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30 e il sabato dalle 7:30 alle 13:00. Sarà necessario avere a portata di mano la ricetta del medico e la tessera sanitaria/codice fiscale.

Online sul sito https://www.salutelazio.it/prenotazione-visita-specialistica (compilando il modulo online per poi essere ricontattati dall'operatore).

Presso le farmacie abilitate avendo a portata di mano l'impegnativa del medico e la tessera sanitaria

avendo a portata di mano l’impegnativa del medico e la tessera sanitaria Recandosi presso uno degli sportelli CUP presenti sul territorio