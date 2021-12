Linking Agency, l’agenzia di Roma specializzata in Digital PR

Lavorare nel mondo della comunicazione richiede dinamicità, capacità di reinventarsi, aggiornamenti continui e competenze disparate. L’utilizzo costante di Internet è in netto aumento e ciò significa che il marketing offline non è così efficace come una volta.

Oggi per poter incontrare i propri clienti bisogna quindi sfruttare al meglio tutti i canali digitali. Linking Agency, specializzata nel marketing digitale e nata dall’intuizione di Giacomo Padellaro e Pierfrancesco Palattella, ne sa qualcosa. I founder dell’agenzia romana, con esperienza decennale nel digital marketing, hanno trovato la quadra per permettere a piccole e grandi aziende di connettersi efficacemente con i loro pubblici.

Consulenza Seo e Digital PR a Roma

Tra le strategie maggiormente adottate da Linking Agency per raggiungere una platea molto più ampia di quanto si potrebbe fare con i metodi tradizionali, le Digital PR e un meticoloso lavoro Seo. Un processo di ottimizzazione che, grazie a contenuti di alta qualità, permette di scalare i motori di ricerca e indirizza i potenziali clienti verso messaggi personalizzati e ad alta conversione. Sinteticamente, il Seo on page è relativo ai vari contenuti presenti su un sito web. Questi per essere appetibili devono essere costruiti attraverso uno studio e un’analisi sulle parole chiave relative al servizio/prodotto offerto secondo i volumi e gli intenti di ricerca sul web. Contemporaneamente dovranno essere intraprese azioni di Seo off page. Questo tipo di Seo si concentra su tutte le attività che si svolgono fuori dal proprio sito web. Le principali tattiche sono la Link Building e le Digital PR.

Cosa vuol dire lavorare secondo gli algoritmi di Google

Lavorare su questi aspetti significa “collegarsi” ad un elevato numero di editori in grado di influire su autorità e posizionamento di un brand. Generando attenzione esterna attraverso testate giornalistiche riconosciute o siti specifici si guadagnano backlink necessari per posizionarsi su Google e aumentare così il proprio business.

Gli algoritmi di Google sono i giudici, severi, delle attività sopracitate. Questi cambiano e si affinano velocemente. Pertanto, la competenza è la chiave di volta per evitare la penalizzazione in SERP. Linking Agency, con base a Roma ma operante su tutto il territorio nazionale, può contare su una redazione di oltre 150 blogger esperti nella scrittura di contenuti con tecniche Seo e di storytelling in grado di valorizzare le più disparate attività presenti sul web. Un’agenzia a supporto delle aziende per un business come Google comanda.