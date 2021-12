Ciampino, persona investita oggi su ponte di via Morena: ecco come sta

Oggi 16 dicembre 2021 c’è stato un tragico incidente in via Morena, a Ciampino. Una persona è stata investita mentre stava attraversando il ponte della zona. Nel primo pomeriggio c’è stato l’impatto con un’auto, per una dinamica che risulta essere ancora al vaglio delle forze dell’Ordine.

Ciampino, persona investita oggi su ponte di via Morena poco fa: i dettagli dell’incidente

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi per il trasporto in ospedale. Stando alle prime informazioni che emergono, sebbene abbia riportato qualche ferita, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono tutt’ora presenti le forze dell’Ordine, che stanno eseguendo i rilievi di rito.

Da questi ultimi dovrebbe emergere chiaramente la dinamica del sinistro. Ricordiamo dunque che c’è stato un incidente poco fa nella zona di ponte di via Morena, nel territorio tra Ciampino e Roma. Poche le ripercussioni sul traffico. Per quanto riguarda le condizioni della persona investita, potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio