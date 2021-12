Romanina, auto in fiamme sul GRA: traffico in tilt oggi

Traffico parzialmente paralizzato sul GRA di Roma. Come se non bastassero i consueti disagi della viabilità dovuti all’intensità delle code, oggi ci si è messa prima una manifestazione e adesso un’auto in fiamme.

Auto in fiamme sul Gra, altezza Romanina oggi

Nello specifico, i disagi stanno avvenendo all’altezza del Km 40+500, Romanina.

Ancora sconosciute le motivazioni che hanno scatenato l’incendio, così come le condizioni delle persone all’interno del veicolo. Sul posto, è intervenuto il personale addetto. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve.

Foto di repertorio