I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno fatto scattare le verifiche alle fermate dei bus di via Tiburtina, dove sono state controllate complessivamente 115 persone. Tra queste, un ragazzo di 27 anni, cittadino dell’America Centrale, ha esibito dal suo cellulare un Green Pass valido, ma intestato ad un’altra persona.

I provvedimenti presi

Nel corso dei successivi accertamenti dei Carabinieri, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 19 cm ed è emerso, altresì, che la sua posizione sul territorio nazionale era irregolare.

Per questi motivi il 27enne è stato denunciato a piede libero per uso di atto falso e possesso ingiustificato di arma, successivamente è stato trasferito in un Centro Permanenza e Rimpatrio di Torino, in attesa delle determinazioni delle Autorità competenti.