Oggi, 15 dicembre, c’è stato un incendio per cause ancora da comprendere press ola scuola nazionale di selezione e reclutamento dei Carabinieri Salvo D’Acquisto. Una persona è rimasta ferita.

L’incendio alla scuola nazionale di selezione e reclutamento dei Carabinieri Salvo D’Acquisto

I vigili del fuoco di Roma, hanno inviato intorno alle ore 12,25 in via di Tor di Quinto 119 diverse squadre per spegnere l’incendio. Giunti sul posto, i soccorritori hanno provveduto a estinguere le fiamme, innescatesi all’interno di un locale adibito a foresteria: le cause sono al momento imprecisate.

Un carabiniere è rimasto ferito in seguito all’accaduto, ed è stato trasportato all’ospedale S. Andrea. Le sue condizioni non sembrano essere gravi, per fortuna. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio