Il Basket Ferentino 1977 fa suo il derby con la Fortitudo Anagni: 80-68 il finale. I ”padroni di casa” di coach Lulli, ormai com’è noto, costretti ad emigrare in quel di Anagni in attesa di terminare i lavori al Ponte Grande, partono subito forte, con Iturrioz sugli scudi (a fine gara fa registrare a referto 24 punti) che insieme a Bini non fanno sentire l’assenza di Guarino.

La gara in breve

Prima frazione di gioco chiusa sul 25-10, con l’inerzia del match in favore della formazione amaranto. Una gara condotta sin dall’inizio, con Anagni che nonostante il duo argentino Oggero-Fumaneri, quest’ultimo top scorer del match con 26 punti, non riesce a rientrare in partita. Gli ospiti son tenuti dai gigliati sempre a una distanza in doppia cifra. All’intervallo lungo siamo sul 43-22. Rientrati sul parquet, i papalini nella seconda metà di gara mettono a referto 46 punti, contro i 37 dei padroni di casa, riducendo il divario. Alla sirena finale il tabellone recita 80-68, per la decima vittoria consecutiva degli amaranto, unica compagine a punteggio pieno e vetta solitaria.

Le parole di Iturrioz

”I derby son sempre difficili. I nostri avversari hanno alzato molto il livello con i nuovi innesti. Noi giocavamo in casa, ma sapevamo che non sarebbe stato facile. Abbiam fatto un ottimo primo tempo, rallentando un po’ nella ripresa. Loro han dato tanto, ma a fine partita abbiam dimostrato che squadra siamo: chiudendo alla grande la gara.” Queste le parole del gigliato Iturrioz post derby: fondamentale in avvio del match.

L’argentino

Antonio Iturrioz classe 1996 è un’ala-pivot argentino di 1.97 m. Nato e cresciuto cestisticamente a Bahia Blanca, cittadina nella provincia di Buenos Aires, nella scorsa stagione giunge in Italia dal Club Napòsta, per vestire la canotta dell’Ascoli Basket 1984, militante in serie C silver. Causa Covid però, il neo acquisto non ha disputato partite in campionato: esordio rimandato in quel di Anagni per la ”gara casalinga” in maglia amaranto contro la Virtus Velletri, lo scorso Ottobre, mettendo a referto 21 punti.

Il prossimo turno

Nell’ultima gara del 2021, il Basket Ferentino è atteso sul parquet di Viale Kant del Pala Rinaldi, per la gara con la giovane formazione del Basket Roma di coach Maresca. Un match valido per l’undicesima giornata di campionato di serie C silver, girone A. Palla a due fissata per Domenica 19 Dicembre alle ore 18.00: Iturrioz e compagni saranno chiamati a continuare la striscia positiva e chiudere così l’anno imbattuti. ”Andremo in un campo complicato: faremo il nostro gioco, che ci sta permettendo di esser primi in questo campionato e poter così chiudere un ottimo 2021. Con grandi speranze per il 2022.” Come dichiarato dal numero 32 gigliato.