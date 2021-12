Civitavecchia. Serrati i controlli nel Week-end della Polizia di Stato: sanzionato amministrativamente un locale ed un giovane. Denunciato a piede libero un uomo.

Nell’ultimo week-end personale del Commissariato di Civitavecchia ha intensificato i controlli per il contenimento ed il contrasto alla diffusione del virus Covod-19 in anche in relazione alle nuove normative emanate dal governo soprattutto per i controlli del Green-Pass.

Tra sabato e domenica sono state sottoposte a controllo green pass 268 persone e 43 attività commerciali maggiormente frequentate durante la movida, sia degli avventori che al personale di servizio, senza comunque riscontare alcuna irregolarità.

Durante i servizi si è proceduto a sanzionare invece un mini market per la vendita di alcolici oltre le ore 24.00, la mancata esposizione dell’orario di chiusura e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, inoltre, per quest’ultima infrazione, è stato fermato nei pressi del negozio, il giovane al quale era stata venduta una bottiglia di Vodka ed una di Prosecco che ha fatto scattare una sanzione anche nei confronti di quest’ultimo.

Inoltre nella notte scorsa veniva denunciato a piede libero un uomo L.B.S. per stato di ubriachezza resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

