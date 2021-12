A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica agli arbitri quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di UEFA Champions League.

Questo il tweet della UEFA che annuncia che i sorteggi di Champions League per gli ottavi di finale, svoltisi poche ore fa (alle 12 N.D.R.) non sono validi! Dimenticatevi dunque gli accoppiamenti usciti fuori e generati dal sistema, a causa di un problema tecnico, spiega la UEFA.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.

