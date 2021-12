Secondo weekend di Dicembre, ancora pochi giorni a Natale, il momento più magico dell’anno e amato dai bambini. Proprio ai più piccoli è rivolto l’evento ”Canestri di Natale 2021”, partito ieri, Domenica 12 Dicembre e organizzato dalla società cestistica Jungle Team Palestrina di Marika Coccia.

Gli appuntamenti

Una prima edizione, con il ”Torneo della befana” patrocinato dal PGS Latina e le prime due tappe, denominate ”Natale baskettaro”, patrocinate dal Comitato Regionale Fip Lazio: concentramenti a mo di festa regionale del Minibasket. L’evento ”Canestri di Natale 2021” si potrarrà fino a Giovedì 6 Gennaio 2022, con diversi appuntamenti in programma. Domenica 19 Dicembre scenderanno in campo gli ”scoiattoli” del 2013-14 di Palestrina, e delle società romane Stella Azzurra Roma Nord e Anzio Basket Club. Nei quattro giorni dal 27 al 30 Dicembre, sarà la volta della categoria under 14 per i nati/e nel 2008-09-10. Un ”Christmas Camp” organizzato dalla società casilina, con la partecipazione di due ospiti d’eccezione: ”Allenamenti per migliorare i nostri giovani tramite altre fonti”. Come dichiarato dal Responsabile tecnico della Jungle Team Palestrina, Pizzolo Sante.

E sull’evento continua: ”Un’iniziativa nata per cercare di far vivere a tutti, grandi e piccoli, un clima di felicità legata all’esperienza sportiva. Un momento di festa sì, ma il nostro interesse è continuare a pensare alla crescita personale di ogni atleta della Jungle Team Palestrina”. Ultimo step il ”1° Torneo della befana” del 5-6 Gennaio riservato agli ”esordienti”. Un quadrangolare interregionale: non solo società laziali come San Paolo Ostiense, La Rustica, più le prenestine, ma vedrà sul parquet anche la Scuola Minibasket Roseto. Sede dell’evento sarà la Palestra ”Flacco” dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pierluigi, recentemente ristrutturata dal Comune di Palestrina.

La giornata inaugurale

Nella giornata inaugurale tre partite tutte al femminile: protagoniste le ”gazzelle” nate nel 2012-13-14 delle società Pink Basket Terni e Guidonia Tivoli Sport Academy. Quest’ultime avversarie delle padrone di casa della Jungle Team. Una prima mattinata di festa, conclusa con le mini cestiste che han ricevuto il ”dolce di natale”. ”È stata una mattinata dedicata al minibasket in rosa. Le nostre mini atlete sono scese in campo confrontandosi con altre splendide realtà: Guidonia, Terni, che ringrazio per la loro partecipazione.” Queste le parole di coach Pizzolo sulla giornata inaugurale. E aggiunge: ”Realizzare questo evento al femminile è stato, soprattutto per noi, molto importante.”