Torre Gaia e Torre Angela, al bar senza green pass: 400 euro di multa

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito mirati controlli presso gli esercizi pubblici della zona per verificare il rispetto della normativa per la prevenzione dei contagi da Covid 19.

Ecco tutti i dettagli

Ad esito degli accertamenti in due bar, in via Acquaroni e in via di Torrenova, i Carabinieri hanno sanzionato 5 avventori, per 400 euro a testa, che consumavano ai tavoli senza essere in possesso del previsto Green Pass. Sanzionati anche i titolari delle attività, sempre per 400 euro ognuno, che hanno fatto accedere i clienti all’interno del locale senza verificare il possesso della certificazione verde.

All’interno del bar in via Acquaroni, i Carabinieri hanno anche sorpreso un dipendente che serviva al banco senza indossare la mascherina protettiva e per questo hanno disposto la chiusura del locale per 5 giorni.