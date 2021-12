Follia a Carchitti, con l’auto prova ad investire le persone

Follia a Carchitti, in provincia di Roma, dove un uomo ha preso una strada contromano e poi ha provato ad investire le persone.

Follia a Carchitti: il video diventa virale

In pochissimo tempo ha fatto il giro del web facendo milioni di visualizzazioni. Vorremmo poter parlare di qualcosa di bello ma, purtroppo, non è così. Si tratta di un episodio di pura follia avvenuto nella serata di ieri, sabato 11 dicembre 2021, a Carchitti in provincia di Roma.

Un automobilista, per circostanze ancora da chiarire, ha creato il panico con la sua auto, un’Audio A4. Imboccata una via contromano, l’uomo ha cominciato ad andare a tutta velocità contro i pedoni presenti. Alcuni di loro, forse per paura, hanno cominciato a prendere a calci e pugni la macchina ma non hanno fermato la follia dell’automobilista.

Sul posto, come riportato da alcune informazioni, era presente anche un Carabiniere libero dal servizio ed ha provato ad interrompere l’azione dell’uomo. Giunti sul posto i militari, l’automobilista è stato immediatamente fermato e arrestato. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari.