Ieri sera, Venerdì 10 dicembre, è andato in scena al Palaiaia di Palestrina, il match di serie D tra i padroni di casa allenati da Alberto Chiapparelli e il Basket Bee Sermoneta. Ancora a quota -1 punti in classifica la compagine arancioverde, che ha dovuto cedere, dopo un overtime, ai sermonetani: 69-76 il punteggio finale.

La gara in breve

Un avvio di gara con le due formazioni in sostanziale equilibrio fino all’intervallo lungo. Nella ripresa i gialloblu mettono la testa avanti registrando a referto 20 punti contro i 15 dei casilini, spostando il tabellone sul 46-52 con l’ultima frazione di gioco regolamentare ancora da vivere. Il Basket Bee aumenta ancor più il divario: +8 (54-62), ma i padroni di casa non mollano e con un parziale di 10-2 riportano la situazione in parità. 64-64 dopo quaranta minuti di gioco: overtime. Nel supplementare però gli arancioverde pagano quanto dato in gara, arrivando non al top e con elementi out per falli. Gli ospiti allora ne approfittano, complice anche la maggior esperienza: mettono a referto 12 punti contro i 5 dei casilini, portando così a casa la vittoria, la quinta consecutiva.

Le parole del coach post gara

”Sicuramente una squadra ben attrezzata e lunga, mentre noi avevamo qualche assenza. Abbiam disputato una gara non brillante nei ritmi, non molto intensi, ma abbiam messo fino alla fine in difficoltà i nostri avversari. Sermoneta è una formazione che vuole far bene in questo campionato. È stata una partita agguantata nel finale, negli ultimi possessi: abbiam avuto anche la possibilità di vincere, con l’ultimo tiro. Un supplementare poi, con attacchi non brillanti: in cui loro han segnato per primi e noi abbiam dovuto rincorrere. Nell’overtime è prevalsa la loro miglior fisicità e l’avere più esperienza”. Queste le parole di coach Chiapparelli post-gara, che conclude: ”Sono soddisfatto di quanto visto ieri.”

Il prossimo turno

Nel prossimo turno gli arancioverde saranno impegnati sul parquet romano del PalaLuiss, in Via M. Longhi, quartiere Flaminio. Palla a due fissata alle ore 18.00, Sabato 18 dicembre. Luiss vs Pallacanestro Palestrina: un match valido per la nona ed ultima giornata di andata di campionato di serie D, girone A. ”Non vogliamo più restare a secco, non lo meritiamo. Vogliamo chiudere bene l’anno: nelle ultime tre gare con Luiss, Lazio ed Omnia vogliam fare bene per punti in classifica, ma anche per dare un senso al campionato.”

Le dichiarazioni alla vigilia del match di C Gold

Come dichiarato dal tecnico Chiapparelli, che ricopre anche il ruolo di Assistant coach di Roberto Bernassola nel campionato C Gold, giunto alla nona giornata. Nell’ultima gara di andata, del girone B, la Pallacanestro Palestrina è attesa sul parquet della capolista Stella Azzurra Viterbo. La formazione biancostellata è l’unica compagine a punteggio pieno, con sette vittorie in altrettante partite disputate, più il turno di riposo.

Una trasferta ostica per gli arancioverde, che proveranno a replicare il successo casalingo ottenuto contro i lidensi dell’Alfa Omega Ostia nello scorso weekend: 94-83 il finale. ”Viterbo è la squadra più attrezzata della C Gold per fare il salto di categoria. Andiamo là per fare la nostra prestazione: dando il massimo e raccogliendo ciò che ci da il campo. Giocheremo per metterli in difficoltà, anche se hanno una caratura diversa rispetto alla nostra.” Queste le dichiarazioni del secondo allenatore arancioverde alla vigilia del match. Appuntamento allora a domani, Domenica 12 dicembre. Palla a due fissata alle ore 18.00 presso il PalaMalè di Viterbo.