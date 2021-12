Continuano incessanti i controlli predisposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Sora, nel territorio di competenza, finalizzati a prevenire i reati in genere, con particolare attenzione ai reati predatori e furti. Nella scorsa nottata, le pattuglie del N.O.R e dei Comandi Stazione dipendenti, sono state impiegate nelle aree periferiche e centrali dei centri di Sora, Isola del Liri e Monte San Giovanni Campano , nonché nei centri abitati più a rischio del circondario e, nel corso della predisposta attività preventiva, venivano controllate decine di autovetture, riscontrate numerose segnalazioni dei cittadini nonché eseguiti numerosi controlli nei confronti di persone, che, con il loro fare, destavano sospetti.

Nel corso delle attività di controllo sono stati identificati, tra l’altro, un 31enne originario di Arce che si aggirava con fare sospetto in località Carnello di Sora. L’uomo, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e sottoposto ad avviso orale, non giustificando la sua presenza nel luogo del controllo veniva proposto per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con F.V.O., con divieto di far ritorno nel Comune di Sora per anni tre.