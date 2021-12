Incidente sul lavoro a Monterotondo: morto un giovane operaio di 25 anni

Incidente sul lavoro nel comune di Monterotondo, dove è morto un giovane operaio di 25 anni. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di venerdì 10 dicembre, mentre il ragazzo stava lavorando sulla grondaia di un capannone industriale.

Il 25enne avrebbe messo un piede su un lucernario e sarebbe precipitato nel vuoto per circa 15 metri

A quanto si apprende i sanitari del 118, intervenuti sul posto, non avrebbero potuto fare nulla per salvare la vita del ragazzo. Adrian Dragomir, questo il nome del giovane operaio, sarebbe morto sul colpo in seguito alle gravi ferite riportate dopo la caduta.

Il condizionale è d’obbligo in quanto resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, al vaglio degli addetti.

Foto di repertorio