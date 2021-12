154 positivi, 109 negativizzati, nessun decesso. Questi i dati dell’11 Dicembre 2021. La macchina organizzativa della Asl di Frosinone sta rispondendo con immediatezza ed efficacia alla nuova ondata.

Pronto il piano che garantisce la necessaria flessibilità dei posti letto da modulare in rapporto all’evoluzione della pandemia, come è stato fatto nelle precedenti ondate. Nei prossimi giorni, per evitare un ulteriore innalzamento dei rischi, si procederà alla limitazione delle visite presso le strutture sanitarie, con un controllo ancor più stringente degli accessi.

Per spezzare la catena del contagio sarà fondamentale la collaborazione dei cittadini che dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuale, autoisolarsi in caso di contatto con positivi e soprattutto vaccinarsi. Un appello ai genitori dei bambini della fascia d’età 5-11 anni affinché, dal prossimo 15 dicembre, possano accompagnare i propri figli nei centri di vaccinazione e proteggerli così dal virus.

Negli ospedali, le sanificazioni avvengono con regolarità così come i test di screening sugli operatori e si sta intervenendo con tempestività sui pazienti positivi grazie alla terapia con anticorpi monoclonali che, in casi selezionati, se fatta precocemente, ottiene grandi risultati.

La tabella con i dati:

Da martedì 14 dicembre la campagna vaccinale si sposta dallo Spaziani all’HUB di Torrice

La Asl accelera con la campagna di vaccinazione e riapre l’Hub di Torrice. Da martedì prossimo 14 dicembre 2021, l’équipe del P.O. F. Spaziani, assieme ai medici di medicina generale che hanno risposto ad un bando pubblico, daranno una spinta ulteriore alle vaccinazioni in un momento delicato che vede il numero dei contagi salire costantemente.

Il Centro Vaccinale PSC Components, di via Casilina Sud, permetterà di accogliere un maggior numero di persone e garantire il distanziamento.

RESTANO INVARIATI LE DATE E GLI ORARI DEGLI APPUNTAMENTI GIÀ PRENOTATI PRESSO LA SALA TEATRO DELLO SPAZIANI. L’HUB SARA’ APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 8.30 ALLE 19.30

La Direzione ringrazia la PSC Components e il presidente Maurizio Stirpe per la sua disponibilità ed il grande contributo che continua ad offrire nella campagna contro virus.

