Coez live 2022: ecco le date dei prossimi concerti

A una settimana dall’uscita del nuovo album “Volare” (Carosello Records) lo scorso 3 dicembre, Coez svela delle nuove date per il suo tour. Dopo aver annunciato 12 live nei piccoli club su cui ha trascorso i primissimi anni di gavetta agli esordi della sua carriera, questa volta il cantautore aggiunge 7 nuove tappe nei club medi, pilastri della musica live in Italia. La seconda parte del tour, prodotto da Vivo Concerti, toccherà infatti le città di Torino, Bologna, Firenze, Milano, Brescia, Padova e Roma.

Dopo le 12 date già annunciate se ne aggiungono altre 7 nei club di tutta Italia da marzo 2022

“Essendo un momento in cui la musica, soprattutto nella parte live, esce da un periodo devastante, penso che fare tante date piccole possa aiutare anche tutto il mio entourage e tutta la gente che viene impiegata nei club per risollevarsi e rimettere in circolo un po’ di lavoro. Fare in questo caso tante piccole date è meglio che farne poche più grandi” ha dichiarato il cantautore.

Il live sarà l’occasione per tornare a cantare a squarciagola dopo oltre due anni le canzoni di Coez tratte da “È sempre bello” e “Faccio un casino”, oltre che i nuovi brani come “Wu-Tang”, “Flow Easy” e “Come nelle canzoni”, già certificato disco d’oro, traccia più shazamata in Italia e brano tra i più ascoltati in radio e su Spotify.

DETTAGLIO DATE:

TORINO @Teatro Concordia – NUOVA DATA

Lunedì 7 Marzo 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

BOLOGNA @Estragon – NUOVA DATA

Domenica 13 Marzo 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

FIRENZE @Tuscany Hall – NUOVA DATA

Sabato 26 Marzo 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

MILANO @Alcatraz – NUOVA DATA

Giovedì 7 Aprile 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

BRESCIA @Gran Teatro Morato – NUOVA DATA

Giovedì 14 Aprile 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Platea: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna: € 40,00 + € 6 diritti di prevendita

PADOVA @Gran Teatro Geox – NUOVA DATA

Venerdì 15 Aprile 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Platea: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna: € 40,00 + € 6 diritti di prevendita

ROMA @Atlantico – NUOVA DATA

Mercoledì 20 Aprile 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita