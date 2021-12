Molte assunzioni in Fastweb perché l’azienda necessita di ricoprire numerosi ruoli, a riportarlo è Circuito Lavoro. Attualmente le ricerche riguardano Lombardia, Puglia, Emilia Romagna, Veneto e Lazio. Se state cercando occupazione, dunque, potrebbe essere questa un’occasione importante da considerare. Di seguito ecco alcune informazioni utili sulle offerte di lavoro in Fastweb e su come fare per candidarsi.

Posizioni aperte in Fastweb

Ecco alcuni dei profili ricercati dall’azienda italiana di telecomunicazioni.

Core Network Engineer

Alcuni requisiti: laurea in Ingegnerie delle TLC o informatica. Competenze Core Network Mobile e protocolli correlati, IMS, VoIP e VAS, competenze in ambito Sicurezza. Ancora, competenze approfondite nella progettazione di soluzioni e infrastrutture basate su Telco Cloud/NFV/ETSI MANO. Inoltre ottima conoscenza della lingua inglese e orientamento al risultato e al lavoro di team. Flessibilità e buone capacità relazionali.

Sede: Milano

Network Data Center Specialist

Alcuni requisiti: laurea in ingegneria TLC o informatica e esperienza di almeno 3 anni nel ruolo di Network Specialist. Inoltre, conoscenze di ambienti Cloud pubblici (preferibilmente AWS, DirectConnection, VPC, IAM, security groups) e conoscenze in ambito networking quali mpls, protocolli di routing dinamico (OSPF, BGP, EIGRP). Predisposizione al lavoro in team e alle relazioni interfunzionali

Sede: Milano

Sales Account

Alcuni requisiti: laurea in economia, ingegneria gestionale/ telecomunicazioni/ informatica e almeno 5 anni di esperienza nel ruolo, possibilmente nel mercato Public Enterprise. Inoltre, competenze tecniche: servizi di connettività (fibra, rame, microwave) e VAS (es.Housing, Cloud). Ancora, conoscenza dell’offerta dei competitors e dell’operatore incumbent e delle logiche della regolamentazione AGCOM. Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Sede: Roma

ICT Sales Solution Engineer

Alcuni requisiti: laurea in materie scientiche, preferibilmente Ingegneria TLC, informatica, elettronica. Esperienza almeno quinquennale nel ruolo di Presale o in ruoli che prevedono una relazione con i clienti finalizzata alla vendita o all’upselling di soluzioni ICT. Ancora, è richiesta una ottima conoscenza della lingua inglese

Sedi: Roma e Milano

Come anticipato, le assunzioni in Fastweb saranno tantissime e in diversi ruoli. Potrete consultare tutte le offerte di lavoro alla pagina ufficiale dell’azienda.