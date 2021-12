Ottaviano-Boccea, diverse persone multate perché senza mascherina.…

Nel corso di un servizio finalizzato alla verifica del rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno sanzionato 9 persone, tra passanti e dipendenti di negozi.

I fatti

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro, tra viale Giulio Cesare e via Ottaviano, hanno sanzionato 4 persone – tre cittadini del Bangladesh e uno del Perù, tra i 30 e 39 anni – perché sorprese senza mascherina indossata in una delle zone indicate come obbligatoria dall’ordinanza del Sindaco di Roma.

In via Candia, gli stessi Carabinieri hanno sanzionato anche un 48enne peruviano e un 61enne del Senegal perché sorpresi senza indossare i dispositivi di protezione individuale.

I trasgressori sono stati multati per 400 euro ognuno

I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, poco più tardi, hanno controllato diverse attività commerciali nei pressi di via Boccea e piazza Giureconsulti. Nei confronti di 3 titolari di minimarket, gestiti da cittadini del Bangladesh, i militari hanno fatto scattare altrettante sanzioni amministrative, per un totale di 2.800 euro. I commercianti sono stati sorpresi all’interno delle rispettive attività senza indossare alcun dispositivo di protezione individuale.