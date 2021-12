Colleferro, parcheggi gratuiti durante il periodo natalizio:…

Raccogliendo le tante richieste fatte dai commercianti di Colleferro, anche quest’anno abbiamo approvato una manovra straordinaria a favore delle attività commerciali e delle famiglie.

Agevolazioni sui parcheggi durante il periodo natalizio a Colleferro

Con la delibera n. 224 del 10 dicembre 2021, si prevede la gratuità, per le prime due ore di sosta, per chi parcheggerà l’auto negli stalli a pagamento sull’intero territorio del centro cittadino, dal 13 Dicembre al 5 Gennaio, con lo scopo di agevolare lo shopping natalizio.

Basterà porre il disco orario o indicare l’orario di arrivo al momento della sosta.

Sappiamo bene che la crisi generata dall’emergenza sanitaria, purtroppo, ha avuto effetti importanti sull’intero tessuto produttivo.

Oggi cominciamo a vedere una timida ripresa ma nonostante ciò comprendiamo la difficoltà e per questo vogliamo continuare a lavorare con strategie e strumenti concreti di sviluppo per i nostri artigiani e commercianti.

Una delle priorità della mia amministrazione, ha affermato il Sindaco Pierluigi Sanna, è quella di sostenere il commercio a Colleferro e per questo stiamo lavorando alacremente con piccoli incentivi e l’organizzazione di alcuni eventi, che possano invogliare i cittadini ad acquistare in città e questa iniziativa è un’ulteriore incentivo in questa direzione.

Sono molto contento del lavoro svolto congiuntamente con gli altri assessorati, ha dichiarato Francesco Guadagno assessore alle infrastrutture viarie, e spero vivamente che queste iniziative messe in campo dall’amministrazione come le isole pedonali e le agevolazioni per i parcheggi, possano essere di aiuto al commercio e alle imprese della città.

Come ha dichiarato l’assessore Marco Gabrielli, resta la ferma volontà mia in qualità di assessore alle attività produttive e commercio e di tutta l’amministrazione di continuare ad affermare Colleferro come vero punto di riferimento economico e commerciale del territorio

In ultimo ricordo a tutti la cosa più importante, a Natale aiutiamo i nostri commercianti e i nostri artigiani”.

Compriamo a Colleferro!

Pierluigi Sanna, Sindaco di Colleferro

Francesco Guadagno Assessore alle infrastrutture viarie

Marco Gabrielli, Assessore alle attività produttive artigianato e commercio