Regioni in zona gialla da lunedì 13 dicembre: Lazio a rischio?

Nella giornata di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, è atteso il monitoraggio della situazione legata ai contagi Covid. Questo potrà determinare il passaggio alla zona gialla per alcune regioni. Ecco quali.

Regioni in zona gialla da lunedì 13 dicembre 2021: quali sono a rischio?

Alcune regioni sono già passate alla zona gialla, con un attenzione maggiore riguardo i dati. Difatti, attraverso un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Speranza, il Friuli e la provincia autonoma di Bolzano sono ufficialmente sotto la lente d’ingrandimento dei controlli.

Ce ne saranno altre? La risposta è legata al monitoraggio di oggi. Ricordiamo che per il cambio di colore deve esserci un’incidenza settimanale dei contagi che deve essere superiore a 50 ogni 100.000 abitanti. I tassi di occupazione dei posti letto Covid non deve essere superiore al 10% e non deve superare il 15% il tasso di occupazione dell’area medica per i pazienti non gravi.

E il Lazio cosa rischia?

La nostra regione è a rischio. Insieme a Marche e Veneto, la regione del centro Italia ha i parametri di ospedalizzazioni al 12%. A rischio zona gialla anche per la Lombardia, la Calabria, la Liguria e le provincia autonome di Trento.