Reduce dalla vittoria casalinga contro il Basket Roma, la Fortitudo Anagni allenata dall’Assistant coach Sante Pizzolo, in attesa del rientro del primo allenatore Maglio, nel recupero valido per la settima giornata del campionato di serie C silver, girone A, cede di misura in casa del Basket San Cesareo, in un match deciso solo nelle ultime battute.

La gara in breve

Finisce 81-78, con gli ospiti che impattano meglio, chiudendo la prima frazione di gioco con la testa avanti: 21-27 il parziale dopo dieci minuti. Si riprende con la reazione dei rossoblu, che con un parziale di 20-14 riportano la situazione in parità (41-41), quando siamo all’intervallo lungo. Le due formazioni rientrano sul parquet per una terza frazione in equilibrio: ancora parità. Quarto terminato sul 62-62, quando manca l’ultimo giro di orologio con la gara tutt’altro che chiusa. Una partita combattuta sin dal primo possesso, in cui però i biancorossi han dovuto cedere ai padroni di casa. Dopo un quarto periodo in cui i papalini creano un divario, non riescono però a mantenere il vantaggio a causa di diversi, forse troppi, tentativi non concretizzati. La formazione di coach Cardarelli porta così a casa due punti fondamentali, riscattandosi dello stop subìto in casa contro la capolista Basket Ferentino, prossimo avversario proprio degli anagnini.

Il Prossimo turno

Nel prossimo turno, l’ottava giornata di campionato, i biancorossi saranno ”ospitati” dalla formazione di coach Gianluca Lulli, ancora costretta ad emigrare in quel di Anagni per le gare casalinghe, in attesa di terminare i lavori al Ponte Grande. Si gioca domani, Sabato 11 dicembre presso il Pala BancAnagni. Palla a due fisssata alle ore 18.30.

Le parole di coach Pizzolo sul prossimo avversario

”Incontriamo una squadra forte: molto preparata, strutturata e ben guidata da coach Lulli. Come testimoniato anche dai risultati: sono infatti imbattuti. Noi siamo in crescita, anche se i risultati che abbiamo ottenuto non lo dimostrano pienamente. Stiamo giocando con innesti nuovi. I senior Santucci, Aatata, Stirpe e Gismondi danno tutto: danno una grandissima mano, soprattutto a livello tecnico. Grazie anche agli under che ci permettono di allenarci e danno il loro apporto in campo. Con Ferentino sarà una bella partita: è un derby sentito da entrambe le parti. Cercheremo di dare il meglio possibile.” Come dichiarato dal tecnico Pizzolo.

I due innesti Argentini

Un derby molto sentito quello tra Ferentino ed Anagni. Lo scorso anno vide ”sorridere” entrambe le formazioni: all’andata si aggiudicò il match Ferentino, al ritorno vinsero i papalini. Quest’anno molti i volti nuovi, tra cui tre argentini. Iturrioz nelle file amaranto, Oggero e Fumaneri sponda Fortitudo. Due nuovi innesti per coach Pizzolo, entrambi provenienti dalla zona di Rosario (Argentina), che da un paio di settimane si sono aggiunti al roster biancorosso. Oggero e Fumaneri han fatto il loro esordio nel match di recupero contro La Salle, come dichiarato dal coach anagnino: ”Giocano con noi dalla gara di Mercoledì con La Salle. Non hanno mai giocato insieme in Argentina, ma ci stanno dando una grossa mano. Sono ottimi ragazzi e hanno voglia di giocare: due elementi che ci servivano per completare il gruppo dei senior.”

Una squadra dunque ”nuova” come dichiarato dall’allenatore della Fortitudo Anagni: ”La Salle, Basket Roma, San Cesareo e New Basket Time sono state quattro partite importanti. La squadra è ”nuova”: dalla gara con La Salle giochiamo con i due nuovi innesti che danno una grande mano. Poi abbiamo Di Mambro out e non sappiamo ancora quando recupererà e quindi potrà tornare in campo. Son partite toste ma siamo in crescita.”

Le ultime due gare

Sulle ultime due gare disputate dai ciociari, il tecnico Pizzolo continua: ”Con il Basket Roma, i ragazzi han fatto del tutto per portarla a casa e ci son riusciti. Una vittoria importante per morale, ma anche per fermare la striscia di sconfitte. Con San Cesareo è stata una partita dura. Loro erano ben strutturati: Rossi e Guiducci hanno recuperato il gap che avevamo creato (anche +10), e han portato a casa la partita. Noi abbiam fatto di tutto per portare a casa i due punti, ma nell’ultimo quarto troppi i tentativi non andati a segno.” E conclude: ”Andiamo avanti giorno dopo giorno: una partita alla volta. Il campionato è lungo: c’è ancora molto da fare. Come detto, la squadra è nuova, ma stiamo dando il massimo per migliorare.”