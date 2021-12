Su un volo da New York ad Atlanta, una donna ha improvvisamente avuto l’idea di portare il suo gatto Sphynx fuori dalla gabbia per darle del latte.

L’amore per gli animali a volte assume forme strane. Su un volo da New York ad Atlanta, una donna si è scoperta il seno per allattare il suo gatto

L’idea non sarebbe così insolita se non fosse per il latte materno. La zampa di velluto senza peli ha succhiato con gusto il seno del proprietario del gatto fino a quando un’assistente di volo le ha chiesto di tenere di nuovo il suo animale domestico al sicuro nella gabbia. Poiché la proprietaria del gatto non ha ottemperato alla richiesta inizialmente amichevole, questo incidente è stato persino trasferito sui tabelloni dell’aeroporto di Atlanta: “Il passeggero nel posto 13A allatta il suo gatto e non vuole riportarlo nel suo contenitore nonostante la richiesta del steward.”

Alcuni utenti di Twitter, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno pubblicato questo messaggio apparentemente assurdo sul proprio account: “I saw this on Reddit today. It’s an a ACARS in-flight message from the cockpit to the ground.Also, civilization had a good run.”