Roma Culture, tutti gli eventi dall’8 al 14 dicembre 2021: i dettagli

Al via una nuova settimana di eventi tra i quali anche gli appuntamenti delle manifestazioni vincitrici dell’avviso pubblico triennale “Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022”. Tutte le informazioni sulle iniziative delle istituzioni culturali e delle associazioni vincitrici dei bandi sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma .

Ecco alcuni degli appuntamenti di questa settimana.

Mercoledì 8 dicembre , per la giornata conclusiva di Più libri più liberi, Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, Biblioteche di Roma propone diversi appuntamenti. Nello Spazio Ragazzi per tutto il giorno si alterneranno laboratori, presentazioni di libri e letture per bambini. Nello Spazio Arena in mattinata si terranno gli incontri La libertà nella creatività. Dal libro al laboratorio con Mauro Bellei, Orsola Longhini, Maddalena Lucarelli e Patrizia Peron (ore 10.30) e Dentro i libri in libertà. Letture senza parole e immagini in mostra con Eugenia Fiorillo, Giulia Franchi, Stefania Murari, Michela Tonelli, Lucia Vitaletti, Elena Zizioli (ore 12). Nel pomeriggio, per il ciclo Insolite prospettive e libertà di sguardi, lo storico Walter Barberis condurrà gli incontri dedicati ai libri La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo di Laurence Sterne con Valerio Magrelli (ore 16), Il secondo sesso di Simone de Beauvoir con Silvia Giorcelli (ore 17.30), L’altrui mestiere di Primo Levi con Marco Belpoliti (ore 19).

Tra gli appuntamenti che in settimana si terranno nelle varie biblioteche si segnalano: giovedì 9 dicembre alle ore 17, presso la Biblioteca Villa Leopardi, la presentazione del libro di poesie Sguardo scarlatto di Raffaella Lanzetta (Edizioni Croce, 2020). Modera Alessandra Tucci. Con l’autrice dialogherà Andrea Di Consoli, scrittore e giornalista. A conclusione un breve estratto dalla pièce teatrale L’Uomo d’ombra di Samanta Petrucci, sceneggiatrice, adattamento di Stefano De Stefani sul tema dell’omofobia. Voce recitante dell’attore Valerio De Stefani. Prenotazione obbligatoria: 06.45460621 – ill.villaleopardi@bibliotechediroma.it .

Venerdì 10 dicembre alle ore 17.30, alla Biblioteca Aldo Fabrizi, la presentazione del libro Tra di noi l’oceano: modernità di Emily Bronte ed Emily Dickinson di Mattia Morretta (Gruppo Editoriale Viator, 2021). Intervengono l’autore e la scrittrice Sara Durantini. Prenotazioni allo 06.45460730.

Presso la Biblioteca Laurentina sabato 11 dicembre previsto un doppio appuntamento: alle ore 16 la presentazione del libro Mastro Geppetto di Fabio Stassi (Sellerio, 2021). Intervengono l’autore e Marco Guerra. Alle ore 18.30 l’incontro con l’astroarcheologo Paolo Colona sul misterioso Frammento DK 120 di Eraclito, sulle sue straordinarie implicazioni astronomiche e sulle innumerevoli traduzioni che hanno contribuito a renderlo oscuro e affascinante. Consigliata la prenotazione: 06.45460760 – ill.laurentina@bibliotechediroma.it .

Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, lunedì 13 dicembre alle ore 17, la presentazione del libro L’estate di Serena di Luca Laurenti (Pragmata, 2021). Dialogheranno con l’autore Alessandra Ofria e Monica Palozzi. Ingresso libero.

Martedì 14 dicembre alle ore 18, presso la Biblioteca Casa delle Letterature, la presentazione del libro La guerra di Nina di Imma Vitelli (Longanesi, 2021). Un romanzo che non è solo un commosso omaggio alle popolazioni martoriate della Siria, ma soprattutto una grandissima storia d’amore. Con l’autrice partecipano Pino Corrias e Giuseppe Fantasia. Prenotazione obbligatoria: casadelleletterature@bibliotechediroma.it .

MUSICA

Al Parco della Musica è aria di festa con la rassegna Natale all’Auditorium della Fondazione Musica per Roma, un ricco calendario di grandi concerti e spettacoli che scalderà l’atmosfera fino al 6 gennaio . Per gli appassionati di musica in arrivo Davide “BOOSTA” Dileo con il suo The Post Piano Session ( 8 dicembre ). Sarà poi la volta dello swing della Big Fat Band and Chorus di Massimo Pirone ( 10 dicembre ), del sound internazionale dei Mòn ( 11 dicembre ), quindi della tradizione siciliana di Eleonora Bordonaro ( 12 dicembre ) per approdare alle sonorità crossover del rock di H.E.R. ( 13 dicembre ) e chiudere col doppio concerto Indaco / Nuove Tribù Zulu ( 14 dicembre ). Inizio concerti ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Per la nuova stagione del Teatro dell’Opera, giovedì 9 (ore 20) e domenica 12 dicembre (ore 16.30) , al Teatro Costanzi ultime due repliche di Tosca, melodramma in tre atti su musica di Giacomo Puccini. Dirige l’Orchestra e il Coro del Teatro dell’Opera di Roma il maestro Paolo Arrivabeni. Regia di Alessandro Talevi, costumi di Adolf Hohenstein ricostruiti da Anna Biagiotti. Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro e online su https://www.ticketone.it.

Alla Casa del Jazz in programma i concerti di Enrico Intra e Margherita Carbonell ( 9 dicembre ), Andrea Gomellini Quintet ( 10 dicembre ), Beatrice Gatto ( 11 dicembre ). Inizio concerti ore 21.

Domenica 12 dicembre alle ore 11 The Female Side of Jazz: l’altra metà del Jazz, secondo appuntamento del nuovo ciclo di incontri La storia del Jazz con Luigi Onori. Biglietti online su https://www.ticketone.it .

Nella Sala Santa Cecilia al Parco della Musica, venerdì 10 dicembre alle ore 20.30, debutto alla guida dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia per Markus Stenz, direttore eclettico con un repertorio prevalentemente orientato nella musica tardo-romantica e del Novecento (repliche sabato 11 e domenica 12 alle ore 18). Pezzo forte della serata il Concerto per pianoforte n. 3 di Rachmaninoff, interpretato dal russo Andreï Korobeinikov in cui virtuosismo e lirismo si intrecciano in tutta la partitura. Biglietti online: https://www.ticketone.it.

Fino al 18 dicembre è in corso la XIV edizione del Roma Festival Barocco, rassegna di concerti gratuiti dal vivo a cura dell’associazione musicale Festina Lente eseguiti in spazi storici della Roma barocca quali chiese, oratori, palazzi nobiliari e biblioteche storiche. Mercoledì 8 dicembre presso la Chiesa di Santa Maria dell’Anima l’ensamble Sogno Barocco con Paolo Perrone (direzione e violino) e Paola Valentina Molinari (soprano) eseguirà musiche di Händel e Scarlatti. Venerdì 10 dicembre nella Chiesa Evangelica Metodista l’ensamble Lo Specchio di Narciso, con Salvatore Carchiolo (direzione e cembalo) e Mauro Borgioni (basso) eseguirà il concerto Il fulmine son io. Le Cantate inedite di Bernardo Pasquini. Domenica 12 dicembre nella Chiesa di Santo Stefano del Cacco l’ensamble L’arte dell’Arco con Federico Guglielmo (violino barocco) e Roberto Loreggian (clavicembalo) proporrà Le Sonate per violino di A. Vivaldi per il Card. Ottoboni. Infine martedì 14 dicembre presso la Chiesa di Santo Stefano del Cacco, Gabriele Pro (violino barocco), Giulia Gillo Giannetta (violoncello) e Nicola Procaccini (clavicembalo) eseguiranno Le Sonate per violino di Antonio Montanari e Giovanni Mossi. Inizio concerti ore 21. Prenotazione obbligatoria su www.romafestivalbarocco.it a partire da tre giorni prima la data di ciascun concerto. La rassegna è fruibile anche in diretta streaming sul canale YouTube del festival e sulla piattaforma Twitch.

Nell’ambito del 58° Festival di Nuova Consonanza, a cura dell’associazione Nuova Consonanza, tra gli appuntamenti in programma presso La Pelanda del Mattatoio, mercoledì 8 dicembre il concerto Dialoghi delle lontananze con Maria Chiara Pavone (soprano), Anna Armatys (violoncello), Lucio Perotti (pianoforte), sabato 11 dicembre l’esibizione del BRuCH ensemble che eseguirà musiche di Davide Remigio, Dariya Maminova, Julien Jamet, Feliz Macahis e Matthias Krüger. Domenica 12 dicembre lo spettacolo musicale La storia del ragazzo, con i Solisti di Roma 3 Orchestra, da un libero adattamento di Giovanni Maria Briganti del libretto L’Histoire du soldat di Stravinskij e Ramuz. Infine martedì 14 dicembre il concerto Till I end my song#2 con Ivo Nilsson (trombone) e Antonio Caggiano (percussioni). Inizio concerti ore 21. Biglietti online su https://www.liveticket.it.

Al Teatro Torlonia sabato 11 dicembre alle ore 20 è di scena La musica è una cosa meravigliosa: Richard Wagner, omaggio al compositore tedesco della Roma Tre Orchestra diretta da Valerio Vicari, sul palco nelle vesti del narratore. Al pianoforte Camiel Boomsma. Biglietti online su https://www.r3o.org.

TEATRO

Dopo l’Amleto di Giorgio Barberio Corsetti, in scena fino al 9 dicembre , torna al Teatro Argentina un altro maestro del teatro, il grande attore fiorentino Carlo Cecchi in scena dal 10 dicembre con Dolore sotto chiave e Sik-Sik, l’artefice magico due atti unici di Eduardo De Filippo, con Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella e Marco Trotta.

Si conclude L’impresa fantastica dell’attore Colangeli, la Divina Commedia recitata a memoria, con gli appuntamenti dedicati alle ultime cantiche del Paradiso domenica 12 (ore 21) e lunedì 13 (ore 19 ). Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro India repliche fino a domenica 12 dicembre del Vaudeville! di Roberto Rustioni, tre atti unici da Eugène Labiche, che rimandano al volto ridicolo e assurdo della condizione umana.

Con Francesca Astrei, Luca Carbone, Loris Fabiani, Paolo Faroni, Laura Pozone. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Ancora al Teatro India, dal 10 al 12 dicembre , l’Associazione Tuttoteatro.com presenta i Premi Tuttoteatro.com 2021: tre giornate a ingresso libero per guardare alla scena contemporanea dell’oggi e del domani. In scena gli otto spettacoli finalisti del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti”: Felicissima Jurnata di Putéca Celidònia, Prendi e porta a casa di Virgolatreperiodico, Tecnicismi di Enoch Marrella ( venerdì 10 dicembre dalle ore 14.45); Call, storie di chi attende e di chi chiama di Cantina Buoninsegna, Mani di sarta di Andrea Di Palma ( sabato 11 dicembre dalle ore 14.45); Contr_ora del Kollettivo Kontrora, 420 OSA di Le Scimmie, Uccelli di passo del Collettivo BEstand ( domenica 12 dicembre dalle ore 14.45). Sabato 11 dicembre alle ore 21 verranno presentati invece i tre finalisti del Premio Tuttoteatro.com Miglior Teaser: Kiss! (Loving Kills) di Camilla Parini/Collettivo Treppenwitz, Attenti al LooP- Anatomia di una fiaba della Compagnia Sclapaduris, Duemillimetri di Vinti<>Muratore. Alle 21.30 verrà anche assegnato il Premio Tuttoteatro.com “Renato Nicolini” a Ermanna Montanari e Marco Martinelli. Domenica 12 dicembre alle ore 20 debutterà in prima nazionale Diario di Pinocchio 20202065 di Roberto Corradino, vincitore del “Cappelletti” 2020. Per gli spettacoli: ingresso libero con prenotazione consigliata a giuliabalbi@tuttoteatro.com – 342.5883298. Tutti gli spettacoli sono fruibili per le persone sorde e ipoudenti con sottotitoli, mentre gli incontri avranno la traduzione LIS.

Fino al 19 dicembre , in corso Oscillazioni Teatri di vetro, sezione conclusiva della XV edizione di Teatri di Vetro, festival delle arti sceniche contemporanee, a cura dell’associazione culturale Il Triangolo scaleno. In calendario un articolato programma di performance, spettacoli, dispositivi teatrali e coreografici, incontri per avvicinare gli spettatori al processo creativo. Tra i primi appuntamenti, sabato 11 dicembre alle ore 18, al Teatro del Lido di Ostia, in scena lo spettacolo di teatro/danza IN.COL.TO. Pratiche di biodiversità a cura di Lucia Guarino: una ricerca focalizzata sulla complessità di come i corpi si pongono in relazione al concetto di vuoto. Si prosegue al Teatro India lunedì 13 dicembre con tre spettacoli di danza: alle ore 19.30 Booster dei tre giovani coreografi Fabritia D’Intino, Giuseppe Vincent Giampino e Riccardo Guratti; alle 20.30 JUMP! con i performer Samuel Nicola Fuscà, C.L. Grugher, Luca Piomponi, Simone Scibilia; alle 21.30 Josefine che porta in scena il racconto di Kafka La cantante Josefine, di e con Tamara Bartolini e Michele Baronio. Il giorno dopo, martedì 14 dicembre previsti altri tre spettacoli di danza: alle ore 19 e alle 19.45 l’opera multidisciplinare First and second clown + Phantasmata + The Playhouse della compagnia Opera bianco (Marta Bichisao, Vincenzo Schino); alle ore 20.30 Cancan sulla danza sovversiva, femminista, contestataria e antimilitarista, di e con Fabritia D’Intino, Giuseppe Vincent Giampino, Riccardo Guratti; alle ore 21.30 NATURANS_da Auguste Rodin, che affronta la tematica del corpo come materia spirituale ed enigma, di Alessandra Cristiani. Tutti gli spettacoli sono su prenotazione: promozione@triangoloscalenoteatro.it. Acquisto biglietti presso il teatro il giorno dello spettacolo.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, venerdì 10 e sabato 11 (ore 21) e domenica 12 dicembre (ore 17) va in scena Del Minotauro e di altre Bestie di e con Lavinia Anselmi, Marco De Bella, Sebastian Marzak e Francesca Zerilli che ne cura anche la regia. Un percorso sull’identità, la sua parte più istintiva e quella più razionale. Biglietti online su http://www.2tickets.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande fino al 9 dicembre prosegue Come pietra paziente, un viaggio negli abusi culturali che privano la donna della sua dignità e della libertà di scelta. Domenica 12 e lunedì 13 dicembre Altra Scena presenta La Bohème un capolavoro senza età, capace di emozionare e commuovere da sempre, mentre dal 14 al 16 dicembre Galleria Toledo mette in scena Riccardo III, opera straordinaria di Shakespeare ricca di tormento e passione.

In Sala Piccola mercoledì 8 dicembre termina la commedia Le intellettuali di Piazza Vittorio, che propone un continuo scambio emotivo tra generazioni, culture e sessi: da un’idea di Augusto Fornari e la drammaturgia di Chiara Becchimanzi. Dal 9 al 14 dicembre torna Khora Teatro con Momo e la città senza nome una commedia nera dedicata al tempo e a quanto di noi ci sia in ogni attimo, ispirata al romanzo di M. Ende. Biglietti online su https://www.vivaticket.com

Per Puro Teatro, la rassegna a cura dell’associazione culturale Teatro Rebis, martedì 14 dicembre alle ore 21, online su Radio Frammenti, si potrà ascoltare il radiodramma Gli occhiali da sole, testo e regia di Rita Frongia, con Gianluca Stetur, Angela Antonini, Gianluca Balducci e Stefano Vercelli. Un uomo entra in teatro e si ritrova a essere l’unico spettatore in sala. Mentre gli attori in scena recitano le loro battute, in parallelo emergono anche i suoi umori e i suoi pensieri privati.

Sul palco del Teatro Belli in scena gli spettacoli proposti da Trend – Nuove frontiere della scena britannica, a cura del Teatro Belli di Antonio Salines Srl. Mercoledì 8 dicembre sarà la volta di Tarantula di Philip Ridley, con Raffaella Alterio e la regia di Carlo Emilio Lerici, mentre dall’11 al 15 dicembre si terrà Snowflake di Mike Bartlett, con Marco Quaglia e la regia di Stefano Patti. Inizio spettacoli ore 21. Prenotazione obbligatoria: 06.5894875 – botteghino@teatrobelli.it. Biglietti acquistabili sul sito www.teatrobelli.it.

Tra gli appuntamenti della seconda edizione di Drag Me Up – Queer Art Festival, organizzato da Ondadurto Teatro, lunedì 13 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo si terrà lo spettacolo evento Drag Me Up (Again) Show presentato da Karma B e Holidolores con la presenza di special guest. Biglietti online su http://www.2tickets.it.

Nell’ambito del programma gratuito di spettacoli e laboratori online proposti dal progetto Piattaforma digitale I-Drama: innovazione e creatività, a cura dell’Associazione Culturale I-Drama Aps, sabato 11 dicembre dalle ore 21, dal Teatro Fara Nume di Ostia verrà trasmesso in streaming sulla piattaforma www.idrama.it, lo spettacolo Courteline, per la regia di Andrea Serafini. Tre atti unici ispirati alla magistrale satira ed ironia del grande poeta e drammaturgo francese Georges Courteline.

Nell’ambito di Inside Out Contemporary Dance, a cura del Balletto di Roma, dal 13 al 18 dicembre , ogni giorno dalle ore 10 alle ore 13, sul sito della manifestazione si potranno seguire online le prove aperte dello spettacolo Astor, un secolo di Tango che vede le musiche di Piazzolla arrangiate per l’occasione da Luca Salvadori ed eseguite al bandoneon da Mario Stefano Pietrodarchi, le coreografie di Valerio Longo e la regia di Carlos Branca. Registrazione gratuita sul sito www.ballettodiroma.it.

ARTE

La Fondazione Musica per Roma propone due mostre. Per il secondo anno e in collaborazione con Fondazione Modena Arti Visive, dall’8 dicembre al 9 gennaio un’installazione di fotografia contemporanea in forma di slideshow, dal titolo Human Scape viene proiettata dal tramonto all’alba sulla cupola della Sala Sinopoli: una foto al giorno per 33 giorni. Le immagini, realizzate da fotografi italiani e internazionali in diverse parti del mondo e in diversi periodi storici, dal dopoguerra ad oggi, presentano ritratti di persone, volti di donne e uomini che raccontano la vita, le speranze, le sofferenze, le lotte dell’umanità. È un modo per unire simbolicamente le generazioni e le culture, legati come siamo a un destino comune.

Fino al 6 marzo , invece, nell’Auditorium Garage è allestita An Unguarded Moment, la mostra antologica dell’artista Adrian Tranquilli, a cura di Antonello Tolve, che presenta oltre cinquanta opere in un percorso inedito, fatto di installazioni ambientali dal forte impatto visivo, appositamente realizzate. Orari: da lunedì a venerdì ore 14.30-20.30; sabato, domenica e 8 dicembre ore 11-21; chiusa martedì. Visite guidate alla mostra: ogni sabato alle ore 12 e alle 15. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Ancora presso il Parco della Musica, nello spazio Auditorium Arte, dall’11 dicembre al 9 gennaio l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia presenta Paolo Ketoff. Il liutaio elettronico, mostra retrospettiva dedicata al progettista del suono di origini russe, ma nato a Roma nel 1921, impegnato prevalentemente nel cinema, figura poliedrica e centrale dell’avanguardia musicale degli anni Sessanta e Settanta, noto soprattutto per aver inventato uno dei primi sintetizzatori, e che definiva se stesso “un liutaio al servizio del musicista“. Orario: lunedì-venerdì ore 17-21; sabato, domenica e festivi ore 11-21. Ingresso libero.

Al via la seconda edizione di 1M sotto la Metro, a cura di Fusolab APS e ASD, un progetto site e time specific che intende coinvolgere il pubblico in un’esperienza innovativa che, attraverso l’arte contemporanea e le nuove tecnologie, permetta una differente interpretazione degli spazi diffusi della città, nello specifico le fermate della linea C della metropolitana romana. Dal 10 al 12 dicembre , dalle ore 15 alle 21 presso l’atrio di cinque stazioni (Mirti, Gardenie, Pigneto, Teano e S. Giovanni) sono esposte e fruibili ad ingresso libero sette installazioni interattive e di new media art: Mixed-Feelings dell’artista concettuale Filipe Vilas-Boas (stazione Mirti); All Hail the Deepfake del giovanissimo ricercatore in Tecnologie e Arti Shaune Oosthuizen (stazione Gardenie); Chat with a stranger del sound artist pugliese Pier Alfeo (stazione Pigneto). Nella stazione Teano sono esposte tre opere: OMMMM dell’artista e ricercatrice in Arti Digitali Patricia J. Reis; Sensible del media artist olandese Bram Snijders (collettivo DEFRAME); Quick Fix dell’artista e speaker Dries Depoorter. Infine, nella stazione S. Giovanni è presente l’installazione Do ut das – Distributore Automatico Storie pensata e realizzata ad hoc per Atac dal collettivo Tamara Ceddi che, in collaborazione con I Poeti der Trullo e il loro Metroromanticismo, stampa una poesia in cambio di ogni BIT usato che viene inserito in quella che sembra una particolarissima “macchinetta” per i biglietti.

Al via dal 10 al 20 dicembre il secondo ciclo del progetto triennale Garbatella Images, a cura di 10b Photography. Protagonista sarà sempre Garbatella e il suo territorio, raccontati questa volta attraverso uno storytelling più intimista dei suoi protagonisti, secondo la tematica del Corpo. Il corpo inteso come contenitore, Interiore ed Esteriore, rapporto col sé e con gli altri; il corpo come unicum collettivo rappresentato dall’intera comunità; e infine il corpo come casa, luogo intimo ma anche di incontro. Presso la galleria 10b photography (via San Lorenzo da Brindisi, 10b) e nei lotti 28, 29, 38 saranno in mostra, a cura di Francesco Zizola e Sara Alberani, le opere fotografiche inedite di Olivia Brighi, Chiara Ernandes, Lorena Florio, Priscilla Pallante, che presenteranno un racconto del quartiere secondo le personali visioni e inclinazioni artistiche. Ingresso contingentato presso 10b Photography; ingresso libero nei lotti di Garbatella (Lotto 28: via Giovanni de Marignolli e da via Guglielmo Massaia; Lotto 29: via Francesca Saveria Cabrini 5 / via Antonio Rubino 13; Lotto 38: via Giovanni da Capistrano / via Roberto De’ Nobili). In programma su prenotazione (max 20 persone), visite guidate in galleria e ai lotti nei giorni sabato 11 (ore 11) e sabato 18 dicembre (ore 11 e 16). Visite in galleria, su prenotazione: dal lunedì al venerdì ore 18-20; sabato ore 11-18; domenica ore 15-18.

Nell’ambito di Art Stop Monti, a cura di Nufactory, fino al 14 dicembre all’interno della stazione Cavour della Metro B è visibile l’opera site specific dell’artista Guerrilla Spam che venerdì 10 dicembre , in una video-intervista online sul sito web e sui canali social della manifestazione, racconterà la sua installazione.

Per Scegli il Contemporaneo – Ti racconto Roma, a cura di “Senza titolo” – Progetti aperti alla Cultura, sabato 11 dicembre alle ore 11, in un video racconto dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, trasmesso sui canali social dell’associazione, l’artista e scrittore Fausto Gilberti, racconterà come nascono le sue “vite d’artista” a partire dai libri che ha dedicato, tra gli altri, a Yves Klein, Lucio Fontana, Jackson Pollock e Marcel Duchamp, approfondendo il rapporto tra la scrittura e la rappresentazione per immagini.

La Sala Santa Rita fino al 14 dicembre ospita Biblioteca di Marzio Zorio, a cura di Ilaria Peretti, un’opera sonora che indaga il rapporto dell’essere umano con l’invenzione della scrittura. Consiste in una serie di barre di legno dotate di quattro nastri magnetici per ogni lato inseriti in una fenditura all’interno del supporto ligneo, e accompagnate da uno “stilo” per la lettura e un sistema di amplificazione per ogni barra. Le barre possono essere “lette” contemporaneamente da più persone: il gesto interpretativo dell’individuo si fonde con quello collettivo, creando un coro di voci e consonanze sonore, trasformando il luogo circostante in una contemporanea torre di Babele caduta. Molteplici sono le tracce incise, due i sensi di lettura, infinite le possibilità di interpretazione. I suoni mutano e riproducono il testo inciso sul nastro seguendo l’andatura, il senso e la velocità del fruitore, che si vedrà costretto a ricercare il contenuto attraverso il suo gesto, rendendo l’idea della lettura come un’azione totalmente attiva. Ingresso libero da martedì a domenica ore 18-21.

Nel foyer del Teatro del Lido di Ostia, fino al 19 dicembre è allestita la mostra fotografica (IN)VISIBILI – racconti dalla strada che rivela il lavoro di Medici Senza Fissa Dimora e le storie dei loro ‘pazienti’, uomini e donne, spesso ‘invisibili’, che hanno un volto, un vissuto personale, una storia da raccontare. Ingresso libero.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che dopo un lungo lavoro di restauro dall’8 dicembre apre per la prima volta al pubblico il complesso della Serra Moresca a Villa Torlonia. Sarà possibile visitarla con un percorso che dalla Serra – padiglione da giardino con struttura in peperino, ghisa e vetrate policrome – conduce alla Grotta artificiale con i suoi resti splendidamente illuminati. Da martedì a domenica ore 10-16. I biglietti (4 € intero, 3 € ridotto) sono acquistabili sul posto alla biglietteria della Serra Moresca o a quella del Casino Nobile, oppure pre-acquistati online su www.museivillatorlonia.it e www.museiincomuneroma.it, o ancora chiamando il call center 060608. Ingresso gratuito con la MIC card.

Hanno inoltre appena aperto al pubblico la mostra IMAGINE incisione e stampa d’arte, al Museo delle Mura di Porta San Sebastiano (in corso fino al 20 febbraio 2022) , frutto del confronto creativo delle artiste Virginia Carbonelli e Gianna Marianetti sulla stampa d’arte, l’incisione e le espressioni sperimentali; l’esposizione SEGNI, nelle sale al piano terra del Museo di Roma a Palazzo Braschi ( fino al 13 marzo 2022 ) che attraverso immagini di ricerca personale e testimonianze, racconta le storie, gli sguardi, i gesti e gli spazi di donne che hanno vissuto e subito esperienze di violenza domestica. Aprirà al pubblico sabato 11 dicembre al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese la mostra gratuita Carta Coreana – Hanji ( fino al 27 febbraio 2022 ), nata dalla collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti di Roma e l’Istituto di Cultura Coreano di Roma e dedicata all’utilizzo della tradizionale carta coreana Hanji.

Molte le iniziative didattiche gratuite della settimana proposte da aMICi, tra cui, giovedì 9 dicembre alle ore 16 la visita guidata Oggi visitiamo il Giardino delle Milizie, a cura di Maria Paola del Moro, per conoscere le trasformazioni che si sono succedute nel tempo nei Mercati di Traiano, dall’Insula della Cisterna al Castello delle Milizie, sino al convento di S. Caterina (max 15 partecipanti). Si continua venerdì 10 dicembre alle ore 17 con la visita guidata alla mostra Calogero Cascio Picture Stories, 1956-1971, in corso al Museo di Roma in Trastevere, a cura di Diego Cascio e Natalia Cascio con Roberta Perfetti e Silvia Telmon.

Visite per tutti alla Casa Museo Alberto Moravia sabato 11 dicembre alle ore 10 e alle 11 per scoprire il lato pubblico e privato di uno dei personaggi centrali della cultura italiana del ‘900.

Infine, nell’ambito delle iniziative che celebrano i 150 anni dalla proclamazione di Roma Capitale lunedì 13 dicembre alle ore 17.30 su Google suite, conferenza Un nuovo scenario: Roma 1915 – 1918 di Nicoletta Cardano.

Per partecipare agli incontri e alle visite guidate, prenotazione obbligatoria allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Al Palazzo delle Esposizioni, per il ciclo di incontri che accompagna la mostra Tre stazioni per Arte-Scienza, giovedì 9 dicembre alle ore 18.30 in programma Le sfide dell’astrofisica del XXI secolo attraverso i grandi osservatori con Lucio Angelo Antonelli, astrofisico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e direttore dell’Osservatorio Astronomico di Roma. Nella conferenza verranno presentati i grandi quesiti dell’astrofisica moderna e la strumentazione di avanguardia che gli astronomi stanno realizzando per cercarne la risposta.

Il progetto espositivo Tre stazioni per Arte-Scienza, con le sue tre mostre a rappresentare tre diversi punti di vista: storico (La scienza di Roma. Passato, presente e futuro di una città), artistico (Ti con zero) e della ricerca scientifica contemporanea (Incertezza. Interpretare il presente, prevedere il futuro), è fruibile fino al 27 febbraio 2022. Orari: domenica, martedì, mercoledì e giovedì ore 10-20, venerdì e sabato ore 10-22.30. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Al Mattatoio, prosegue fino al 9 gennaio 2022 il progetto espositivo Conosco un labirinto che è una linea retta, sviluppato dall’artista Dora García e curato da Angel Moya Garcia. Nel Padiglione 9A nell’ambito del public program che con performance e incontri approfondisce i temi della mostra, giovedì 9 dicembre alle ore 19, si terrà l’incontro La voce nell’atto performativo con la studiosa Piersandra Di Matteo e il performer Michelangelo Miccolis. Per visitare la mostra: ingresso libero da martedì a domenica ore 11-20.

Al MACRO proseguono le mostre Fore-edge Painting, con Tauba Auerbach, Kerstin Brätsch, Cansu Çakar, Enzo Cucchi, Camille Henrot, Victor Man, Andrea Salvino e Andro Wekua; You can have my brain di Anna-Sophie Berger e Teak Ramos; The Extra Geography di Sublime Frequencies; Autoritratto come Salvo, che include anche opere di Jonathan Monk, Nicolas Party, Nicola Pecoraro e Ramona Ponzini; Win A New Car di VIER5; Chi ha paura di Patrizia Vicinelli, dedicata alla poetessa bolognese Patrizia Vicinelli. Ingresso gratuito. Orari: martedì, mercoledì, giovedì e domenica ore 12-20; venerdì e sabato ore 12-22.

CINEMA

Al Nuovo Cinema Aquila per la rassegna I-mago Urbis in programma mercoledì 8 dicembre le proiezioni Visages, Villages di Agnès Varda & JR (ore 17) e Luci della città di Charlie Chaplin (ore 20.30). Tra gli altri appuntamenti giovedì 9 dicembre alle ore 20.30 Luca Immensi presenta Think Poetic, l’atteso documentario sulla Street Art Romana. Venerdì 10 dicembre alle ore 21.30 incontro con la co-regista Giada Diano e il musicista Omar Pedrini per la presentazione del documentario Lawrence (di Giada Diano ed Elisa Polimeni) sul poeta, pittore ed editore Lawrence Ferlinghetti. Infine martedì 14 dicembre alle 20.30 incontro con Fabiomassimo Lozzi per la presentazione del documentario Corpi liberi sul collettivo studentesco LGBTQIA+ dell’Università La Sapienza. Biglietti acquistabili solamente presso il botteghino del cinema.

Alla Casa del Cinema continua la rassegna La sinistra cinematografica in Italia 1950/1990 che tra i diversi appuntamenti propone mercoledì 8 dicembre alle ore 15.30 la proiezione del film Sogni d’Oro di Nanni Moretti e giovedì 9 dicembre alle ore 20.30 l’incontro con Gianni Amelio seguito dalla proiezione del suo film Colpire al cuore.

Dal 10 al 12 dicembre , in collaborazione con ROMAISON e Casa del Cinema, si terrà la XIII edizione di ASVOFF13 – A Shaded view on Fashion Film Festival, il primo festival cinematografico al mondo dedicato alla moda, allo stile e alla bellezza, ideato dall’iconica Diane Pernet.

Negli stessi giorni si svolgerà anche l’edizione 2021 del Digital Media Fest, tre giornate con workshop, proiezioni, anteprime e Panel. Infine, sabato 11 dicembre alle ore 16, nell’ambito della manifestazione #Dostoevskij200 dedicata ai duecento anni dalla nascita di F.M. Dostoevskij, verrà proiettato il film I demonî (Besy) del regista russo Vladimir Khotinenko, che sarà presente alla proiezione. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Con la serata dedicata alla premiazione dei cortometraggi vincitori, si conclude martedì 14 dicembre alle ore 21 la manifestazione 48 Hour Film Project, curata dall’Associazione culturale Le Bestevem. Il pubblico potrà seguire gratuitamente la premiazione sulla pagina Facebook dell’associazione e sul sito www.cinema48.it.

INCROCI ARTISTICI

Nell’ambito della manifestazione gratuita Storytelling nell’Oltre Aniene, a cura dell’associazione culturale Riverrun, sabato 11 dicembre alle ore 11 presso il CS Brancaleone (Via Levanna, 11) in programma l’incontro I dialoghi della creanza. Il Tufello scritto sui muri al quale seguirà alle ore 16 il Walkabout: percorso virtuale di geopodcasting sul tema: le scritte sui muri al Tufello con performance site specific. Interventi di Alberto Marci, Mauro Tetti, Laura Farneti, Valerio Nicolosi e Christian Raimo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili (max 20 persone), fruibile anche in streaming su Zoom. Prenotazione: 329.3465439 – info@riverrun.it.

Proseguono gli appuntamenti gratuiti del progetto La Zattera, a cura dell’Associazione Culturale Stalker. Sabato 11 dicembre alle ore 16 presso l’Associazione Genitori Di Donato (via Bixio, 83) in programma il laboratorio teatrale, per adulti e bambini, Il topo, l’uomo cattivo, la scimmia, il serpente e la bambina con la compagnia Women crossing e a seguire, dalle ore 17, l’incontro Perché raccontare, come e per chi archiviare storie. Possibilità e rischi della storia orale con Maria Francesca D’Agostino, Salvatore Porcaro, Alessandro Triulzi, Antonio Venti e Lorenzo Romito e il laboratorio di autonarrazione Voci di Kerba (“Hotel Africa”) e altre traversie abitative a Roma Est con Amanuel Andehaymanot, Adam Bosch, Abay Girma, Fiori Temanu, Ibrahim Tigany, Alessandra Cutolo e Giulia Fiocca. Infine domenica 12 dicembre alle ore 18 ci sarà la presentazione online del libro di Salvatore Porcaro L’estate è finita. Racconto corale del litorale domizio, (Monitor edizioni). Tutti gli eventi sono fruibili anche sulla pagina Facebook dell’associazione.

Gli ultimi appuntamenti del progetto Ai Confini dell’Arte 2021, curato da Margine Operativo, saranno tre eventi artistici presso il centro giovanile “Batti il tuo tempo Evolution” (via Marco Dino Rossi, 9). Verranno presentate le produzioni realizzate dai partecipanti ai diversi workshop, insieme ad alcuni libri e mostre: venerdì 10 dicembre toccherà alle creazioni musicali realizzate durante il Laboratorio di RAP condotto da Luca Mascini / MILITANT A; sabato 11 dicembre sarà la volta degli Audio-Documentari realizzati nel workshop di Storytelling curato da Luca Lotano & Jack Spittle e delle opere fotografiche realizzate nel Workshop di Street Photography curato da Carolina Farina; domenica 12 dicembre infine toccherà ai fumetti realizzati nel workshop condotto da Alessio Spataro e ai video mapping realizzati nel workshop curato da Gianluca Del Gobbo / FLxER. Inizio incontri ore 17.30. Ingresso libero e contingentato. Prenotazione obbligatoria: lab@margineoperativo.net.

Ultimi appuntamenti della manifestazione gratuita Creature, realizzata dall’Associazione Open City Roma con l’intento di scoprire i suoni della città. Sabato 11 e domenica 12 dicembre , in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina i beni Culturali, si terranno visite guidate al Museo delle Mura (via di Porta San Sebastiano, 18) che si concluderanno sulla terrazza della torre con l’ascolto in cuffia della composizione inedita ideata dalla giovane Beng!Band Jazz ispirandosi al paesaggio che si osserva dalla terrazza. Inizio visite ogni ora dalle ore 10 alle 15. Prenotazioni obbligatorie su www.creaturefestival.it.

Si conclude in settimana la seconda edizione di Paesaggi Umani. Distillare storie dalle geografie per una mappa parlante a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Urban Experience con le esplorazioni partecipate condotte da Carlo Infante. Tra gli ultimi appuntamenti mercoledì 8 dicembre alle ore 12 walkabout in via di Tor di Nona n. 28 per parlare del murales L’asino che vola e del progetto Oculus di Nanni Morabito e Paolo Ramundo. Nel pomeriggio, alle ore 17, presso l’Associazione Riachuelo (via dei Latini, 52) si ripercorrerà invece la storia più recente dello storico quartiere San Lorenzo, come la nascita della prima Casa dei Bambini fondata da Maria Montessori, il bombardamento del 1943, le esperienze femministe. Giovedì 9 dicembre alle ore 18 in piazza Ragusa si svolgerà un’azione teatrale En attendant bus. Il paesaggio dell’attesa di e con Consuelo Ciatti ispirata a Beckett nella declinazione dell’attesa dei bus. Seguiranno venerdì 10 dicembre i walkabout dedicati al sacerdote pedagogo don Roberto Sardelli e alla sua attività per l’emancipazione dei ragazzi delle baracche (ore 11, Chiesa di San Policarpo in piazza A. Celio Sabino, 50), e ai primi laboratori di animazione teatrale negli anni Settanta con Marco Baliani, maestro del teatro di narrazione (ore 16, Villa Lazzaroni in via Appia Nuova, 520). Domenica 12 dicembre alle ore 11 presso l’Antiquarium in via Lucrezia Romana 62, incontro con videoproiezioni nomadi Il ritratto parlante di Lucrezia Romana, con Gaia Riposati e Massimo Di Leo. Prenotazione obbligatoria: info@urbanexperience.it oppure via WhatsApp al 335.8384927. Tutti gli appuntamenti sono seguibili anche sulla web-radio radiowalkabout.it e sull’app Loquis con i geopodcast.

Presso la galleria commerciale al secondo piano della Stazione Tiburtina, prosegue fino al 12 dicembre (lun-dom ore 13-19, sab ore 10-16) la seconda edizione di #InTransito a cura di Music Theatre International – M.Th.I. Il ricco programma presenta varie iniziative dedicate all’esperienza del viaggio nelle sue molteplici dimensioni e possibilità. Il pubblico può partecipare attivamente interagendo con il Social Wall/mappa digitale su maxischermo touch raffigurante la mappa dell’Europa oppure può sperimentare la “capsula del tempo” ricreata dall’artista del cartone Sergio Gotti nell’installazione Il viaggio circolare della vita. Ed ancora consultare mappe fisiche e contributi digitali con evidenziati l’itinerario del Viaggio in Italia di Goethe e itinerari storici del TCI. Ogni giorno sarà possibile vedere un video diverso dei 7 Viaggi nella creatività – Inconsupertrafra che racconta il processo creativo di 7 famosi artisti: Omar Galliani (arti figurative), Nicola Piovani (musica), Marco Lodoli (scrittura), Maddalena Crippa (teatro), Mario Sasso (video arte), Mimmo Calopresti (cinema), Carla Fracci (danza). Da non perdere le incursioni “girovaghe”, in diversi orari, di 5 personaggi in costume (Dante, Goethe, Nellie Bly, il Viaggiatore Magico/Charlot) affidati a 4 performer. Grazie alla presenza di interpreti LIS, alcune attività in programma sono fruibili anche in modalità sperimentale per il pubblico sordo.

Continua fino al 31 dicembre 6 1 Mito, Venere a cura di Q Academy impresa sociale srl, progetto installativo in Realtà Aumentata in site specific all’Eur dedicato alle divinità di Roma. Questa edizione ha per protagonista la dea Venere. Passeggiando per le strade del quartiere, grazie alla app gratuita 6 1 Mito (IOS/Android) che trasforma lo smartphone in un locative media, si può seguire un percorso narrativo ricco di contributi multimediali realizzati per l’occasione e interpretati da giovani attori. Venere e il suo entourage, vagamente warholiano e multicolore, si mostrano in 33 “apparizioni” lungo viale della Civiltà del Lavoro con Proserpina, Bacco, Cibele, Amor, Zefiro, Flora, Le Ore.

KIDS

Al Parco della Musica, fino al 6 gennaio , bambini, adulti e famiglie possono vivere le calde e diverse atmosfere natalizie del mondo visitando il Christmas World, un grande villaggio di Natale allestito nell’area pedonale e sui giardini pensili dell’Auditorium, mentre nella Cavea è in funzione la pista di pattinaggio sul ghiaccio per il divertimento di grandi e piccoli. Biglietti sul posto all’ingresso del villaggio, oppure online su https://www.ticketone.it.

Per tutto il mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie, Biblioteche di Roma dedica ai piccoli utenti Natale in Biblioteca, attività a tema nel segno della creatività, della lettura e del divertimento. Per partecipare gratuitamente basta prenotarsi ai numeri/indirizzi indicati nella pagina https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/natale-in-biblioteca/29230

Nello Spazio Miaohaus del Teatro del Lido di Ostia venerdì 10 dicembre alle ore 17 appuntamento da non perdere per i più piccoli (8-11 anni) con Libro Circense laboratorio gratuito di costruzione del libro d’arte a cura di Fernanda Pessolano. Un’opportunità per imparare a costruire un libro d’arte collettivo facendosi ispirare dal racconto Il leone dalla barba bianca di Tonino Guerra. Max 10 partecipanti, per iscrizioni: promozione@teatrodellido.it.

Al Palazzo delle Esposizioni, sabato 11 dicembre alle ore 16, nelle sale espositive della mostra Ti con Zero si terrà la presentazione del libro di Rose Blake e Doro Globus Facciamo una mostra fantastica! per bambini dai 5 anni in su, in collaborazione con Corraini Edizioni, per scoprire come lavorano le artiste e gli artisti e come fanno le opere ad arrivare nei musei. Prenotazione consigliata a laboratoriodarte@palaexpo.it.

Presso il Museo dell’Ara Pacis domenica 12 dicembre alle ore 11 appuntamento con l’artista Alberto Biasi, esponente autorevole dell’arte cinetica o optical art, che accompagnerà bambini (dai 7 anni in su) e famiglie alla scoperta del proprio percorso creativo, in occasione della sua esposizione Alberto Biasi. Tuffo nell’arcobaleno, in corso al Museo dell’Ara Pacis. La visita guidata e il laboratorio, condotti con il supporto degli operatori, saranno l’occasione per interagire con le sue opere e con le installazioni in mostra. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00).

Al Teatro Tor Bella Monaca per la rassegna Teatro in Famiglia dedicata ai più piccoli, domenica 12 dicembre alle ore 16 e 17.30 in programma A spasso col mostro uno spettacolo con rime, canzoni e animali parlanti che tra lo scherzo e l’intrattenimento fa riflettere su tutto quello che è diverso da noi. Biglietti online su https://www.vivaticket.com

