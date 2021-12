Come migliorare l’efficienza in azienda riducendo i costi

C’è un risultato al quale tutte le imprese operative su qualsiasi mercato ambiscono per loro natura, un obiettivo che inevitabilmente mirano a raggiungere: quando si parla di processi produttivi l’esigenza di ottimizzare la fase di produzione, andando ad incrementarla il più possibile a fronte di una riduzione delle spese, è una sorta di mantra. Si tratta di efficientamento, quindi di ottimizzazione delle risorse interne.

L’efficienza all’interno di una azienda è un qualcosa che passa attraverso il ricorso a precise strategie che partono da un abbattimento dei costi, tanto quelli diretti quanto quelli indiretti, e che riguarda sia le aree produttive di un’impresa che quelle non produttive (ad esempio risorse umane, ufficio commerciale ecc..).

A questo riguardo esistono percorsi formativi che non sono semplici piano di studio, ma veri e propri standard che possono essere acquisiti e adottati all’interno di qualsiasi azienda per raggiungere tali obiettivi.

La filosofia Lean Six Sigma

La più nota di tutte è probabilmente il Lean Six Sigma: si tratta di un programma noto da quasi 40 anni che serve per abbattere i costi di produzione all’interno di un’azienda e per migliorarne l’efficienza. Detta in altre parole, l’obiettivo di questo programma è di creare il valore più elevato possibile ad un costo minimo, andando quindi ad ottimizzare le risorse impiegate.

Tra i percorsi formativi interni al Lean Six Sigma c’è ad esempio il Black Belt, un approccio rapido che si basa sullo standard internazionale ISO18404; l’obiettivo di tale percorso è quello di formare personale qualificato che sia in grado di sviluppare in modo autonomo progetti Lean Six Sigma dentro alla propria azienda.

La finalità è di rendere autonomo un referente all’interno di una realtà produttiva e di fare in modo che egli possa gestire ed organizzare tutto il sistema produttivo seguendo, in modo efficace, i passi previsti dal programma Lean Six Sigma.

Un modo per rendere più efficienti le realtà produttive

Il programma Lean Six Sigma è ormai affermato da decenni all’interno del mondo della produzione ed è riconosciuto come uno dei più efficaci per il miglioramento dell’efficienza all’interno di una realtà produttiva. Un approccio metodologico che mira a migliorare in modo deciso i processi produttivi parlando di performance e solidità.

Il Six Sigma è, quindi, un metodo rigoroso, già ampiamente testato e rivolto a tutti quegli imprenditori che ambiscono a migliorare i processi produttivi interni della propria azienda. Il tutto attraverso l’applicazione di varie fasi, ciascuna delle quali ha relativi strumenti da adottare e implica il coinvolgimento dei vari stakeholder.

Uno standard che è oggi diventato necessario visto l’andamento dei mercati, sempre più orientati a premiare aziende efficienti che riescano a fondere insieme qualità ed efficienza, dando vita ad un prodotto che sia soddisfacente per il cliente finale ad un prezzo di vantaggio.