Patrick Zaki sarà scarcerato anche se non assolto

Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna, verrà rilasciato tra stasera e domani mattina.

Patrick Zaki sarà scarcerato

Non è stato assolto Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna accusato di diffusione di false informazioni attraverso articoli giornalistici e in carcere da quasi due anni, ma verrà rilasciato tra stasera e domani mattina. Il giovane dovrà riapparire davanti alla corte il prossimo 1° febbraio, come riportato dal Corriere della Sera.

La decisione è stata presa questa mattina a Mansura, in Egitto sul delta del Nilo, durante la terza udienza del processo a carico di Zaki. Per lo studente, sono state tante le mobilitazioni e le manifestazioni in questi due anni, anche nella nostra Regione.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio