A1, chiusa per una notte l’uscita della stazione di Cassino: ecco quando

Si segnala la chiusura per una notte della stazione di Cassino sulla A1 Milano-Napoli.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rimozione di alcuni portali, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 dicembre, sarà chiusa la stazione di Cassino, in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di San Vittore. Lo segnala Autostrade per l’Italia.

