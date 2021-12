Dopo le vittorie contro Petriana, Marconi Roma e Cavese, la RIM Sport Cerveteri guidata da coach Russo, passa sul parquet pontino della Fortitudo Cisterna: 73-84 il punteggio finale. Un match andato in scena, domenica 5 dicembre presso il Palazzetto dello Sport, in Viale Adriatico. Dopo un sostanziale equilibrio iniziale, la formazione verdeblu guida la gara fino alla sirena finale, nonostante i tentativi di rientro dei padroni di casa, che si piazzano così al secondo posto in classifica, insieme alle due compagini romane Basket Marconi e Petriana. Con la RIM Sport Cerveteri che cala dunque il poker e si prende la vetta in solitaria.

La gara

Pronti via le due formazioni viaggiano in sostanziale equilibrio. Un avvio di gara con diversi errori al tiro e palle perse da entrambe le parti. La prima iscrizione a referto è il tentativo dall’arco messo a segno da Lattanzi per lo 0-3, a cui risponde Carnevale. Una prima frazione di gioco che scorre punto a punto. La tripla di capi tan Parroccini sposta il tabellone sul punteggio di 8-12 dopo quattro minuti di gioco. Il cisternese Vergara fa cinque punti in fila: realizza dal campo più piazza un tiro da tre. Sotto le plance si fa sentire Alfarano che riporta i cerveterani davanti (13-14). Alla tripla di Garbini risponde Lupoli, chiudendo così il primo parziale di gara sul 18-19. Vano l’ultimo tentativo di Lattanzi sul fil di sirena.

Si riprende con gli ospiti che impattano meglio. Dopo i due punti di Alfarano, Ilo con il tiro dall’arco riporta la situazione in parità (21-21), ma gli ospiti non ci stanno. A segno le due triple di Mastropietro e Fiorucci per il nuovo allungo (21-27), portando il tecnico cisternese a chiamare time out. Sorge prova ad accorciare le distanze, ma Mastropietro e Lattanzi ricacciano indietro gli avversari, che ancora con il numero 18 e Fratoni si riportano a contatto sul 27-32. Ritmi più intensi, con i tirrenici sempre sul pezzo, pronti ad interrompere ogni tentativo di rientro casalingo. Il due su due ai liberi di Garbini e la tripla di Fiorucci portano i verdeblu in vantaggio in doppia cifra (27-37), quando mancano poco più di due minuti sul cronometro. I quattro punti in lunetta del solito Sorge (21 punti per lui messi a referto) riducono ancora il divario (31-37), galvanizzato però dal ”gioco da tre” di Alfarano che con D’Emilio, ci portano all’intervallo lungo sul 36-43.

Al rientro sul parquet sono i padroni di casa a muovere per primi la retina con Giacomin. Risponde Lattanzi (top scorer con ben 30 punti a fine gara) con due su due ai liberi e tripla (40-48). Terza frazione che scorre con un continuo ”botta e risposta”: si lotta su ogni pallone, per una partita molto fisica. Diverse le sanzioni fallose e conseguenti piazzamenti in lunetta. La formazione di casa ricuce quasi del tutto il gap creato dai cerveterani, con il tiro dall’arco di Lupoli per il 50-53. Si prosegue a suon di triple: D’Emilio e neanche a dirlo, Lattanzi, riallontanano nuovamente gli ospiti spostando il punteggio sul 51-61. Risponde ancora Lupoli, e l’ultimo tentativo da tre messo a referto dal numero 24 ospite, portano la gara all’ultimo giro di orologio sul 57-66.

Ultimi dieci che si aprono con i padroni di casa che finalizzano il primo possesso con Fratoni. Replicano Sorge e Giacomin con due triple, caricando i cisternesi. Alfarano subisce fallo nel pitturato: canestro buono più tiro aggiuntivo, che concretizza, ma la panchina pontina non ci sta, rimediando un tecnico. Dopo il tentativo da tre realizzato dal solito Lattanzi, coach Petrucci chiede time out, quando siamo sul 65-75. La formazione tirrenica arriva anche sul +16 (67-83) con Parroccini che mette a referto tre punti in fila: fa uno su due in lunetta e poi realizza in contropiede. Alla sirena finale il tabellone recita 73-84, dopo i due tentativi dall’arco messi a segno da Ilo e Lupoli, e il libero di Alfarano. Per la RIM Sport Cerveteri arriva così la quarta vittoria consecutiva prendendosi il primato in classifica, con due punti in più dalle seconde della classe.

Le dichiarazioni del capitano verdeblu Parroccini

”La vittoria di domenica è stata una gara giocata perfettamente, nonostante arrivassimo da una settimana non decisamente bella, sotto il profilo dell’allenamento. Ci siamo allenati con qualche assenza: anche domenica eravamo senza D’Alonzo, squalificato dopo Cave, e Taraddei, assente per lavoro. Per il resto abbiam giocato una grande partita di squadra, con una nota particolare a Lattanzi, che alla fine ha segnato 30 al referto. Una gara sempre condotta, in cui è prevalsa quel pizzico di esperienza in più. Dopo le due sconfitte di misura e arrivate sempre sul finale, domenica abbiam conquistato la quarta vittoria consecutiva e primato.” Queste le dichiarazioni del capitano verdeblu Manuele Parroccini, sulla vittoria in terra pontina.

Il prossimo turno

Nel prossimo turno per i cerveterani ancora un match in trasferta, dove dovranno difendere e consolidare il primo posto in classifica: saranno attesi dall’Olimpia Roma S.Venanzio, per l’ottava giornata di campionato di serie D, girone C. Palla a due fissata alle ore 20.30, presso l’I.T.C. Leopoldo Pirelli, in Via Rocca di Papa, Sabato 11 dicembre. ”Siam primi, ma questo non toglie che dovremo continuare ad impegnarci, perché il campionato è molto equilibrato. Ogni domenica sarà una partita difficile.” Come asserisce il numero dieci tirrenico, che sul prossimo avversario conclude: ”Sabato riandremo fuori casa contro Olimpia. Al momento abbiam poche informazioni: cercheremo di prepararla al meglio per continuare questo momento positivo.”