Brutto incidente in autostrada A1 oggi. Nel primo pomeriggio di lunedì 6 dicembre 2021 c’è stato un impatto in autostrada, al chilometro 607. Scopriamo insieme la situazione in diretta su una delle arterie più trafficate.

Il sinistro è avvenuto tra i territori e le uscite di Anagni e Ferentino e il traffico risulta essere momentaneamente bloccato in direzione di Napoli. Ancora non si hanno notizie in merito alla dinamica dello scontro.

Autostrada, traffico bloccato in A1: brutto incidente tra Ferentino e Anagni

A tal proposito, saranno utili i rilievi delle forze dell’Ordine, che aiuteranno a chiarirla. Sul posto, il personale autorizzato per l’aiuto a eventuali feriti e per la gestione della viabilità, oltre che per la rimozione dei detriti.

Ricordiamo agli automobilisti che in questi istanti stanno percorrendo l’autostrada di percorrere la massima attenzione in quel tratto, in direzione del Capoluogo campano. In foto, la situazione in diretta “catturata” da una delle webcam di Autostrade per l’Italia.

Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità sul fronte del traffico, in merito alla dinamica dell’incidente e alle vetture coinvolte e infine sull’eventuale presenza di feriti e sulle loro condizioni.