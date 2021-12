Da diverse ore è in corso un’imponente operazione di salvataggio fuori Vinga, a Göteborg, in Svezia dove è divampato un incendio sulla nave mercantile Almirante Storni con 17 persone d’equipaggio. Sul posto sono accorsi diversi elicotteri e un gran numero di navi.

Non risultano feriti né intossicati ma il capitano non vuole evacuare la nave. Sul posto stanno operando i mezzi della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco. L’allarme per l’incendio è arrivato sabato alle 14.36. La nave Almirante Storni, lunga 177 metri, è carica di legname che sta bruciando. L’amministrazione marittima svedese afferma che a bordo ci sono 17 membri dell’equipaggio e che sono attualmente in corso grandi sforzi per tenere sotto controllo l’incendio. Anders Lännholm, capo dei soccorsi presso il Maritime and Air Rescue Center, JRCC, ha spiegato in una fase iniziale che si tratta di una “operazione gigantesca”: Abbiamo allertato due elicotteri svedesi, gli elicotteri di salvataggio dell’amministrazione marittima svedese da Kristianstad e Göteborg.

Abbiamo, inoltre, allertato un elicottero danese che è partito ora, una motovedetta danese, una fregata portoghese, una nave della NATO che arriverà tra 45 minuti. Un’ambulanza, una pilotina, due barche della guardia costiera e poi Stena Danica che sta uscendo per aiutare. E poi abbiamo due barche SSRS. Quindi abbiamo molte risorse in arrivo. Alle 17.30, tre ore dopo l’allarme, l’incendio non è ancora sotto controllo. Anders Lännholm afferma che, al contrario, l’incendio si è diffuso e che ora sta bruciando su una superficie di 50 metri per 50. Dalle immagini in diretta dall’elicottero il carico brucia molto. Brucia con forza immutata, è persino peggiorata. Alle 19 la situazione è completamente invariata. I vigili del fuoco sono saliti a bordo. Oltre all’equipaggio, ora a bordo della nave ci sono anche alcuni vigili del fuoco. Quindi non sono solo i 17 dell’equipaggio che saranno evacuati.

La priorità più alta in questo momento è spegnere l’incendio. ALMIRANTE STORNI (IMO: 9.497.452), evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è un Bulk Carrier che è stato costruito nel 2012 ( 9 anni fa ) e naviga sotto la bandiera della Liberia. La sua capacità di carico è di 31796 t DWT e il suo pescaggio attuale è di 10 metri. La sua lunghezza fuori tutto (LOA) è di 177,46 metri e la sua larghezza è di 28,24 metri. Si trova attualmente al largo di Vinga, una piccola isola a 10 miglia nautiche fuori dall’ingresso del porto di Göteborg in Svezia alla posizione 57° 33′ 48.0″ N, 011° 35′ 40.5″ E come riportato da MarineTraffic Terrestrial Automatic Identification System il 2021-12-04 18:26 UTC ( ora ).

Il vento in questa zona in quel momento soffia da est a forza 5 Beaufort. Di seguito le immagini della grande nave in fiamme: