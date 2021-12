Lutto a Sora, è morto l’ex consigliere comunale Umberto Geremia

È morto presso l’Ospedale Spaziani di Frosinone Umberto Geremia, conosciuto da tutti come “King”. Aveva 65 anni.

Addio a Umberto Geremia

Una notizia che ha lasciato l’intera comunità di Sora attonita. Nella giornata di oggi, domenica 5 dicembre 2021, è morto Umberto Geremia, ex assessore comunale.

Da quello che emerge dalle prime informazioni, il 65enne era ricoverato presso l’Ospedale Spallanzani di Frosinone a causa del Covid e oggi, purtroppo, è arrivata la tragica notizia.

Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione.

Le parole del primo cittadino di Sora

Queste le parole del Primo Cittadino Luca Di Stefano: “Ci stringiamo commossi alla famiglia Geremia, in particolare, a Floriana De Donatis, moglie di Umberto, ed ai loro figli Giulia e Fabrizio. Il Dott. Geremia era una persona molto nota e stimata sia per il suo impegno professionale, nella veste di brillante commercialista, che per la sua attività politica che lo ha portato più volte a rivestire il ruolo di assessore comunale con deleghe importanti come quella al bilancio, al commercio ed alle politiche culturali.

Grazie alla sua presenza molto attiva sui social, soprattutto in questi ultimi anni, aveva più volte offerto spunti di riflessione sulle vicende socio-politiche del nostro territorio, utilizzando i toni satirici e sagaci che contraddistinguevano il suo modo d’essere. Nelle vesti di amministratore, in particolare durante i governi del Sindaco Enzo Di Stefano e successivamente del Sindaco Francesco Ganino, ha sempre lavorato con passione e perizia nei settori di sua competenza, collaborando con la sua squadra in maniera fattiva e costruttiva. Senza retorica possiamo affermare che con Umberto Geremia se ne va un pezzo importante della storia politica della Città di Sora”.