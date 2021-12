Prove di miglioramento per quanto riguarda la situazione metereologica nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 6 e martedì 7 dicembre 2021. Le temperature in lieve rialzo e la probabile assenza di piogge (ad eccezione di qualche fenomeno isolato, coda di una domenica pomeriggio nel quale era stata diramata anche un’allerta meteo) segneranno una tregua parziale col maltempo, seppur un nuovo peggioramento sarà previsto per l’Immacolata.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 6 e martedì 7 dicembre 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 6 dicembre:

Notte: Nubi sparse con pioggia

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 7° C; max 11° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 7 dicembre:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Seren

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 4° C; max 10° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 6 dicembre:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 4° C; max 9° C. Venti: deboli

Martedì 7 dicembre:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 2° C; max 10° C. Venti: deboli