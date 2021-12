Di seguito, ecco il comunicato della ASL di Frosinone sulla vaccinazione in età pediatrica.

Il comunicato della ASL di Frosinone

Pronti col conto alla rovescia. Il vaccino per i bambini della fascia di età da 5 anni agli 11 anni

è arrivato.

Si parte anche a Frosinone. Le prenotazioni apriranno il 13 dicembre e le Strutture di Pediatria e i Pediatri cominceranno in ASL a vaccinare i bambini della Ciociaria.

L’ASL ha già un accordo storico con i pediatri di libera scelta che insieme ai medici di medicina generale in questi due anni hanno collaborato moltissimo con sui vaccini per adulti e oggi ancor di più per i bambini. Ci saranno poltrone e percorsi dedicati. I pediatri di libera scelta, sono ben felici di proseguire la collaborazione con la ASL che ha già permesso di raggiungere coperture eccezionali (96.6%) per la fascia d’età 12-15 anni.

La pandemia da Covid si sta facendo sentire anche nelle scuole della nostra provincia.

Dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi si sono registrati circa 400 casi tra gli alunni e circa 40

tra gli operatori scolastici.

E’ la scuola primaria (elementare) ad aver avuto il maggior numero di contagiati (154) seguita

dalla media inferiore (100). Al momento abbiamo 12 classi in quarantena e 5 classi in sorveglianza attiva mediante testing (tamponi).

Da parte nostra è attiva costantemente l’attività di contact tracing e di assistenza ai singoli

istituti scolastici attraverso posta elettronica e numeri telefonici dedicati. A tal proposito si rammentano ancora una volta le misure di prevenzione da rispettare: vaccinazione (per le età ammesse), utilizzo di mascherina, distanziamento, corretta e frequente igiene delle mani.

In effetti nell’ambito strettamente scolastico si può osservare una ottima aderenza alle norme,

grazie all’encomiabile impegno dei dirigenti, di tutto il personale docente e non docente e degli stessi

alunni.

Particolare attenzione va altresì posta al rispetto delle regole sia in ambito familiare e sociale (feste, attività ludica ecc.) sia nell’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo al fine di conseguire quel forte contrasto alla diffusione del coronavirus che ci vede tutti impegnati quotidianamente senza risparmio di energie.

I bambini che vanno a scuola sono nell’occhio del ciclone. “Finalmente abbiamo a disposizione il vaccino, sicuro ed efficace, già utilizzato in altri paesi del mondo, anche per i nostri piccoli che devono poter tornare a giocare, a frequentare la scuola in serenità e a tingere di nuovo con i colori dell’arcobaleno la loro vita”.

La vaccinazione sarà capillare su tutto il territorio con l’attivazione di 5 punti vaccinali

pediatrici presso:

P.O. San Benedetto Alatri

P.O. F. Spaziani Frosinone, Sala Teatro

P.O. Ss. Trinità Sora

Casa Salute Pontecorvo

Hub Stellantis

Foto di repertorio