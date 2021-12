Tragedia sfiorata ieri sera ad Anagni: investito uomo in zona Osteria della Fontana

Paura ieri sera, 4 dicembre 2021, verso le ore 19:00, in zona Osteria della Fontana ad Anagni: un uomo è stato investito mentre attraversa la strada da un’utilitaria.

Anagni, uomo investito ad Osteria della Fontana

Verso le 19:00 di ieri, un uomo, residente nella parte periferica di Anagni, è stato investito mentre attraversava la strada in zona Osteria della Fontana. La vittima dell’incidente è rimasta vigile per tutto il tempo ma incapace di rialzarsi: per questo motivo, è immediatamente accorso il personale del 118, che ha portato l’uomo in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente ha riacceso però la polemica sulla questione sicurezza in zona Osteria della Fontana dove spesso, per mancanza di illuminazione, segnaletica e anche prudenza da parte di automobilisti e pedoni, accadono incidenti di questo tipo, più o meno gravi.

