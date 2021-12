Facebook down oggi 4 dicembre 2021: Service unavailable, ovvero servizio non disponibile, oppure something was wrong, qualcosa è andato storto. Facebook è molto lento e a volte dà errore e non carica bene.

Facebook down oggi 4 dicembre 2021

Nel primo pomeriggio di sabato 4 dicembre sono diverse le segnalazioni da tutta Italia, Lazio compreso, che dicono dei problemi del principale social network della galassia di Zuckerberg. A dirlo sono diversi utenti, ma anche Down Detector. E come sempre succede in questi casi, in molti si riversano su Twitter e imperversa l’hashtag #facebookdown.

Ancora non è chiaro se i problemi riguardino solo l’Italia, ma come spesso accade sono globali. Adesso sembra che a tratti rifunzioni bene.

Potrebbero comunque seguire aggiornamenti