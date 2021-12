Al Sacrario, dopo l’omaggio ai defunti, ho annunciato l’intenzione di tutta la maggioranza di tenere lì la giunta per approvare l’acquisto dell’intero edificio della ex Direzione Bpd da parte del Comune.

Il segretario comunale Dottor Raponi ha verbalizzato la giunta in loco e l’ha spiegato i termini dell’acquisto sia in giunta sia pubblicamente nel porticato dello splendido edificio morandiano.

Finalmente un altro sogno si avvera: la ex Direzione Bpd diventa pubblica, ospiterà la nuova Aula Consiliare con annessi uffici comunali e sarà sia la casa dei cittadini sia il luogo dei ricevimenti delle delegazioni estere in occasione della Capitale Europea dello Spazio 2022.

I fondi per l’acquisto sono quelli accantonati e poi liberati per la messa in sicurezza dei conti economici della Stu e del Comune stesso; anni di sacrifici si tramutano in una grande conquista per tutti i colleferrini.