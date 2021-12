Esordio amaro per l’under 16 Gold della Virtus Velletri dell’Assistant coach Marco Mancini, che nel girone C, perde sul parquet della Virtus Pomezia: 70-48 il punteggio finale. ”Con Pomezia prima partita dopo tanto tempo. I ragazzi dopo il lungo periodo, erano un po’ bloccati, emozionati dalla ripresa. Pomezia è un’ottima squadra, ben allenata. Ottimi ragazzi: un paio convocati anche con la prima squadra, che milita in serie C. Era la prima gara, quindi vittoria o sconfitta non è un problema: non puntiamo a vincere il campionato, ma l’obiettivo è far migliorare i nostri ragazzi. Farli diventare il più possibile giocatori.” Come dichiarato dal tecnico gialloblu.

Il prossimo turno

Nella seconda uscita stagionale, la squadra veliterna ospiterà la Virtus Basket Aprilia. La gara è in programma domani, Domenica 5 dicembre presso la Palestra Polivalente, in Via del Campo-Velletri. Inizio alle ore 11.15. ”Sicuramente se il nostro obiettivo non è vincere il campionato, per migliorare dobbiam passare attraverso partite difficili. Costruire una mentalità solida e competitiva nei ragazzi. Per domani siam concentrati e pronti: abbiam voglia di ripartire. Con Aprilia abbiam giocato anche la scorsa stagione, nel breve periodo di campionato, perdendo di cinque punti. Quest’anno abbiamo un motivo in più per far crescere i ragazzi.” Queste le parole di coach Mancini sul prossimo avversario dei virtussini, che faranno così il loro esordio casalingo.

New season

La Virtus Velletri Basket è una società orientata ai giovani e alla loro crescita: ”L’obiettivo è crescere di settimana in settimana, tramite prestazione dei singoli al servizio della squadra, per costruire la mentalità nei dodici (o quattordici) convocati di volta in volta. Creare anche un nucleo di ragazzi per trascinare nei prossimi anni, gli elementi più piccoli. ” Queste le dichiarazioni dell’allenatore virtussino, che sulla new season continua: ”Delle partecipanti al campionato, abbiam incontrato alcune squadre nelle amichevoli, ma non ci aspettiamo nulla, sappiamo che il campionato è competitivo. Anche le squadre affrontate in passato, saranno sicuramente migliorate: a quest’età si migliora, e da una stagione all’altra. Affronteremo il campionato con la massima attenzione: cercando di migliorare le capacità tecnico fisiche e mentalità importanti dei ragazzi”.