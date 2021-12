Il suo obiettivo era uno solo: ottenere il Green Pass e, per farlo, si è presentato all’hub vaccinale con un braccio di silicone.

Braccio di silicone per ottenere il Green Pass

Come può un no-vax ottenere il Green Pass? Diciamo che in questo periodo se ne sono sentite di tutti i colori, ma quello che è successo a Biella, in Piemonte, ha del clamoroso.

In uno degli Hub vaccinali della città un uomo si è presentato per fare la prima dose del vaccino. L’unico, piccolo, particolare è che quest’ultimo indossava un braccio di silicone. Gli infermieri, una volta che se ne sono accorti (non era poi così difficile) hanno subito chiamato i Carabinieri e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Subito è scattata la denuncia e la segnalazione all’Asl di competenza della Regione Piemonte.

Claudio Icardi, assessore alla sanità della Regione Piemonte, ha dichiarato: “Il caso rasenta il ridicolo se non fosse che parliamo di un gesto di una gravità enorme: inaccettabile di fronte al sacrificio che la pandemia sta facendo pagare a tutta la comunità”.