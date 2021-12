Ancora pochi giorni e scenderanno in campo anche gli atleti under 16 Silver 2021/2022. Tra le formazioni al via, nel girone C, la Nova Basket Ciampino del tecnico Cristiano Mocci, giunto quest’anno nella società amaranto. Una realtà che ha come obiettivo, tra gli altri, la ricostruzione del settore giovanile: far crescere e portare i ragazzi in rinforzo della prima squadra, militante in serie C silver.

Le parole del neo coach

”L’under 16 quì a Ciampino è un progetto nuovo, con tanti ragazzi che hanno appena iniziato. Ho preso questo gruppo a metà settembre. Ringrazio il Presidente di avermi voluto affidare l’ultimo gruppo giovanile prima della prima squadra. In ogni partita porto due ragazzi under in serie C: per far da collante proprio tra la squadra senior e l’under 16. I ragazzi hanno molta voglia di lavorare e fare tanto.” Come dichiarato dal neo coach Mocci.

Pre season

Che sulla pre season aggiunge. ”Abbiam fatto diverse amichevoli con squadre regionali: La Rustica, APDB, Carver. Per testare il roster in modo completo: da tutte e tre le partite sono emersi valori molto positivi. È un ottimo gruppo che viene sempre ad allenarsi: sono entusiasta di questi ragazzi. Son molto fiducioso che nel giro di due o tre anni da questo gruppo, potranno uscire elementi che potranno arrivare in prima squadra. Che poi è l’obiettivo della Società.”

L’esordio in campionato

Il count down è agli sgoccioli: manca ormai una settimana all’esordio casalingo in campionato per la formazione amaranto, che ospiterà i ciociari della Pallacanestro Sora. Palla a due in programma alle ore 16.00, presso il Pala Tarquini, in Via Mura Francesi, Ciampino.