Nel primo weekend di Dicembre il campionato di serie C è giunto al nono atto. Dopo la vittoria pesante sul parquet capitolino di Viale Kant, arrivata nel finale, il Basket San Cesareo di coach Luca Cardarelli, attende tra le mura amiche la capolista Basket Ferentino 1977. La formazione gigliata si presenta in casa rossoblu imbattuta, con otto vittorie in altrettante partite disputate finora. Unica compagine a punteggio pieno: merito di prestazioni ”corali”, con giocatori di esperienza e calibro di Guarino, ma anche giovani molto interessanti, che rispondono presente in ogni partita.

Il prossimo avversario

”Il Basket Ferentino è una squadra con giocatori incredibili, che han partecipato anche in categorie superiori: i nomi parlano da soli. Vengono quì imbattuti. Quindi come ogni situazione, anche con Latina (New Basket Time) tre giornate fa, noi prepariamo la nostra partita durante la settimana e poi vediamo. Sono una squadra ben strutturata, con un eccellente allenatore. Abbiam visto le loro partite e ci proviamo: siamo in un momento positivo. Dopo la gara con l’Algarve, abbiam rivisto qualcosa e ottenuto due vittorie”. Queste le parole del tecnico Cardarelli sul prossimo avversario.

Le parole del coach sulla vittoria in terra capitolina

Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria: Ferentino con l’Algarve Roma Torrino. Il Basket San Cesareo con il successo a domicilio con il Basket Roma. ”Primo quarto loro sono stati più bravi. Noi non abbiam difeso bene e sono andati avanti di 5 punti. Poi abbiam rimesso in pari la partita a conclusione di quarto. È stata comunque una gara punto a punto, con un finale allegro. Perché a un punto sotto a ventiquattro secondi, ci han fischiato un antisportivo e abbiam chiuso la partita, portandola a casa. Loro son giovani e molto fisici: è stata una gara complicata.” Come dichiarato dall’allenatore Sancesarese.

La gara in breve

Pronti via, i padroni di casa impattano meglio e dopo dieci minuti di gioco, sono in vantaggio: 16-11 il primo parziale. San Cesareo nella seconda frazione riprende la partita, e mette la testa avanti: 30-38 all’intervallo lungo. Tra allunghi e rientri, le due formazioni viaggiano in sostanziale equilibrio. Punteggio fissato sul 52 pari, quando manca l’ultimo giro di orologio. Gara che scorre punto a punto, come dichiarato anche dal coach ospite, fino a ventiquattro secondi dalla fine, quando siamo sul 73-72, dopo un parziale di 21-20. Ma un fallo antisportivo dei capitolini, manda i rossoblu in lunetta: Rossi (miglior realizzatore dei suoi, con 22 punti a fine gara) fa due su due, con il tabellone che recita 73-74 in favore degli ospiti, che portano così a casa due punti fondamentali.

Il prossimo match

San Cesareo vs Basket Ferentino: un match valido per la nona giornata di campionato di serie C silver, girone A, che andrà in scena Sabato 4 dicembre, presso la Palestra A. Martinucci, in Viale dei Cedri. Palla a due alle ore 18.00.