Ostiense, fiamme in un’officina meccanica: intervengono i Vigili del Fuoco

Alle ore 23:40 circa di ieri, 1° dicembre 2021, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato la Squadra Operativa 7A del distaccamento di Ostiense, l’Autoscala AS/1, l’autobotte AB/11 e il TA/6 per l’incendio di un’officina meccanica in Via Enrico Cravero.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il rogo si è sviluppato all’interno dell’attività adibita alla riparazione di motoveicoli, alcuni di questi sono andati distrutti o danneggiati.

Non ci sono stati feriti. Funzionario VVF di turno sul posto.

