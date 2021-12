Genzano di Roma, eventi per Natale 2021: tutti i dettagli

L’Associazione di promozione sociale “Un attimo per noi”, in collazione con il comune di Genzano di Roma, organizza diversi eventi in occasione delle prossime festività natalizie. Di seguito, tutti i dettagli.

Natale 2021 a Genzano di Roma: i dettagli

In occasione del Natale 2021 l’Associazione di promozione sociale “Un attimo per noi” ha collaborato con il comune di Genzano di Roma nella realizzazione di diversi eventi che si terranno a partire dall’8 dicembre fino al 6 gennaio.

L’obiettivo del comune è stato quello di valorizzare l’area che circonda il Palazzo Sforza Cesarini ed il suo parco. In particolare l’ASP Un attimo per noi si è occupata di selezionare artigiani, hobbisti ed esperti di street food che daranno vita ai mercatini che si svolgeranno presso la corte esterna del Palazzo.

L’APS ha però pensato soprattutto ai bambini. Per loro saranno attivati all’interno del palazzo laboratori creativi, alcuni dei quali daranno modo di trasformare i bambini in piccoli artigiani: saranno guidati insieme ai genitori nella costruzione di decorazioni natalizie.

Ci saranno poi due appuntamenti incentrati sul tema della felicità, ai bambini verranno letti brani dell’antologia “Sorrisi in blu” edita Biplane Edizioni scritta da ragazzi autistici proprio sul tema della felicità e poi verranno invitati a gruppi a disegnare su un grande cartellone la loro idea di felicità I cartelloni verranno poi esposti al pubblico il 6 gennaio ed i partecipanti riceveranno dolci e caramelle.

A Natale però si torna tutti un po’ bambini perché è un momento magico…per questo l’APS grazie alla collaborazione di un giovane mago Lorenzo Saltarelli darà vita ad alcuni spettacoli di magia per grandi e piccini. Per partecipare ai laboratori e agli spettacoli è necessaria la prenotazioni ma non sono a pagamento…verrà richiesto solo un contributo libero.

