Ennesima giornata di passione oggi per gli utenti romani della metro. Causa l’incidente sulla linea B, dove un uomo è morto dopo essersi gettato sui binari nella stazione Circo Massimo. Lo afferma il Codacons, che chiede a gran voce di adottare misure di sicurezza per evitare il ripetersi di casi analoghi.

Il tragico fatto

“Sono troppi gli incidenti e i suicidi che si verificano presso le stazioni della metro capitolina – spiega il presidente Carlo Rienzi – Episodi tragici che possono essere evitati e che hanno ripercussioni enormi sul servizio, interrotto per ore per gli accertamenti di rito. Per tale motivo, e a tutela dell’incolumità dei passeggeri, chiediamo di dotare le linee A e B della metro di barriere di sicurezza identiche a quelle installate sulla linea C e presso le stazioni metropolitane di altri paesi europei, barriere che si aprono solo dopo l’arrivo del treno e che impediscono ai passeggeri di finire accidentalmente, o volontariamente, sulle rotaie”.

“I romani sono stanchi di subire ripetutamente l’interruzione del servizio per episodi di suicidio che possono essere facilmente evitati grazie ad apposite barriere, e ci chiediamo quanto impiegheranno Comune ed Atac per attivarsi in tal senso ed evitare – finalmente – altre tragedie sulla metro della capitale” – conclude Rienzi.