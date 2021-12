Stampanti multifunzione: come capire se conviene comprarle o noleggiarle

Se si è in procinto di comprare una o più stampanti multifunzione per il proprio ufficio, è molto importante scegliere con la massima attenzione il partner giusto a cui affidarsi, dal momento che da questa decisione dipenderà tutta l’operatività quotidiana. Ciò di cui si ha bisogno, in sostanza, è un fornitore che sia in grado di assicurare gli standard di servizio più elevati, magari mettendo a disposizione delle formule che possano essere personalizzate, all’insegna della massima flessibilità, non solo sul piano economico ma anche per ciò che concerne l’assistenza tecnica. Sarebbe auspicabile, poi, che venisse garantito lo smaltimento dei toner esausti, al pari di altri servizi complementari.

Il noleggio è vantaggioso?

In alternativa all’acquisto, però, conviene comunque prendere in esame l’ipotesi di ricorrere al noleggio. Si tratta di una soluzione che si dimostra vantaggiosa sotto diversi aspetti, anche perché dà la certezza di ottimizzare i tempi dal punto di vista della gestione del macchinario. In altre parole, non si deve pensare all’acquisto di parti di ricambio o di toner, e in più non si ha a che fare con eventuali spese impreviste che andrebbero affrontate per la risoluzione dei guasti. Nella formula del noleggio è incluso il servizio di assistenza tecnica, che contribuisce a ridurre al minimo i tempi di inattività che sono causati dai fermi macchina.

Acquisto o noleggio?

Capire se sia preferibile il noleggio o l’acquisto vuol dire prendere in esame i pro e i contro di tutte e due le soluzioni. In linea di massima è auspicabile non fermarsi a valutare unicamente il prezzo di acquisto più vantaggioso. In effetti, la stampante multifunzione migliore non è quella che costa meno, ma quella che offre le prestazioni più elevate, valorizzate da un servizio di assistenza tecnica di eccellenza. Non ha senso lasciarsi attirare dai prezzi troppo bassi se questi sono correlati a una qualità modesta.

Alla ricerca della soluzione migliore

Dal punto di vista prettamente economico, sul lungo periodo l’acquisto e il noleggio finiscono per equivalersi, se si prendono in esame anche i costi necessari per le parti di ricambio e i possibili guasti. Quindi, sono altri gli aspetti su cui ci si deve basare per capire quale sia la migliore soluzione per cui propendere. La differenza sta nella qualità dei servizi che scaturiscono dal noleggio. Non è detto che la soluzione che appare inizialmente meno costosa risulti nel complesso più vantaggiosa. Si tratta, dunque, di capire se si ha voglia unicamente di comprare uno strumento al prezzo più basso o se, invece, si è in cerca di un servizio completo che garantisca una fruizione ottimale.

L’acquisto è sempre svantaggioso?

Ciò non toglie che ci siano comunque delle situazioni in cui l’acquisto meriti di essere preso in considerazione con attenzione: per esempio quando si ha la necessità di aumentare i costi per motivi di bilancio, oppure se si dispone di una struttura interna che si occupa di gestire gli interventi di assistenza tecnica che si dovessero rendere necessari direttamente. Può succedere anche che si preferisca occuparsi dell’acquisto dei consumabili e dei toner in prima persona, o che si scelga di pagare gli interventi di assistenza tecnica e i pezzi di ricambio a parte: anche in questi casi, l’acquisto non è una soluzione da evitare.

I vantaggi del noleggio

Certo è che il noleggio di stampanti offre comunque un sacco di vantaggi, anche perché i costi di tale formula possono essere interamente dedotti a fini Ires e Irap, mentre si può detrarre l’Iva: come dire, la contabilità aziendale risulta molto semplificata. In virtù del noleggio, poi, non si deve badare alla gestione di beni ammortizzabili o cespiti, a differenza di quello che accade con un bene di proprietà. In più, si può sempre personalizzare la formula di noleggio, magari decidendo di prevedere nel canone un certo numero di pagine o aggiungendo il servizio dei consumabili e dei toner esausti, in modo da non dover sostenere direttamente le spese per lo smaltimento.

