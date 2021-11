Roma, palazzina rischia di crollare in via Giolitti: evacuate famiglie e negozi

Dalle ore 10.00 circa di questa mattina, la squadra 1A con l’ausilio della AS1 sta effettuando un sopralluogo per verifica statica di fabbricato in Via Giolitti, 137.

Evacuate famiglie e negozi di una palazzina: era a rischio crollo

Al momento, sono state evacuate in via precauzionale cinque famiglie residenti nell’edificio ed interdette all’esercizio due attività commerciali sottostanti la porzione di edificio sotto indagine. Non risultano feriti per questo intervento.

Sul posto anche il funzionario di servizio URG/1.

La denuncia di USB

A seguito di un intervento dei Vigili del Fuoco, l’intero civico 137 di Via Giolitti è stato evacuato.

Per più di 20 famiglie si prospettano 30 giorni di albergo o ospitalità. Cosa accadrà in seguito? Potranno mai gli inquilini riprendere possesso degli alloggi? O è un modo subdolo per allontanarli definitivamente, favorendo così i processi di gentrificazione e svuotamento del centro storico?

Una cosa è certa, la scala corrispondente al civico 137 è l’unica a non aver goduto dei lavori di consolidamento effettuati sul resto del complesso. E pensare che per questi alloggi la Giunta Raggi proponeva di mettere all’asta i canoni.

L’abbandono del patrimonio comunale ha prodotto questa situazione di grave disagio per i cittadini. Alla nuova Giunta il compito di effettuare i lavori velocemente e garantire il rientro dei condomini.