Lazio, è allarme zona gialla: com’è la situazione attuale

La notizia è che tutto il Lazio è in bilico zona gialla. Proprio per questo i prossimi giorni saranno decisivi e, il monitoraggio, permetterà agli organi competenti di poter intervenire. Ma vediamo insieme com’è la situazione attuale.

Lazio, pericolo zona gialla: i dati fino ad oggi

I dati, ad oggi, collocano la Regione Lazio al centro tra la zona bianca e la zona gialla: difatti, il tasso delle persone in terapia intensiva (con Covid) ha raggiunto la soglia limite del 10%. L’area medica, ossia il numero dei pazienti che non è grave ma è comunque ricoverato, è ferma all’11% con il 15% di soglia limite da cercare di non raggiungere.

C’è il rischio concreto di zona gialla?

La risposta è si. L’incidenza settimanale dei contagi dovrebbe raggiungere e superare i 50 ogni 100.000 abitanti ma non solo. Difatti le terapie intensive dovranno superare il 10% di occupazione e l’area medica il 15%.

Visto che in alcuni settori si è in bilico, lo stesso D’Amato non ha escluso la possibilità di passare in zona gialla proprio a ridosso delle festività natalizie. Vedremo come si evolverà la situazione anche a fronte del nuovo monitoraggio.