Screening oncologici in Ciociaria: le tappe del tour di dicembre 2021

Dopo le tappe di Sora e Frosinone, continua il tour nel territorio Ciociaro della postazione mobile (TRUK) presso cui aderire ai programmi di screening oncologici.

L’iniziativa

Tale iniziativa è stata fortemente voluta dalla Direzione Strategica della ASL di Frosinone, al fine di promuovere la più ampia partecipazione ai programmi di screening e contribuire a diffondere nella popolazione, la cultura della prevenzione oncologica.

Come noto i programmi di screening sono interventi organizzati di Sanità Pubblica, effettuati gratuitamente dal servizio Sanitario Nazionale, con lo scopo di individuare precocemente lesioni non ancora neoplastiche ma che, se trascurate, nel tempo possono diventare un tumore, oppure il tumore in fase iniziale, quindi quando più facilmente aggredibile e curabile.

Le prossime tappe del tour